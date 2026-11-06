이서진, 하지원 보호에 진심…강남 장난 '철벽 "여배우에 위험" ('비서진')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이서진이 하지원의 일일 매니저를 넘어 든든한 보디가드로 변신했다.

6일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 비서진'에서는 하지원의 싱가포르 출장 두 번째 이야기가 공개됐다.

이날 하지원은 강남의 유튜브 콘텐츠 촬영을 앞두고 이서진에게 "강남이 개구쟁이다. 강남이가 좀 짓궂으니까 내가 컷하기 전에 미리 컷 해다라"라고 부탁했다.

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그러자 이서진은 "걱정하지 마라. 나는 컷 전문이다"라고 자신감을 드러냈다. 김광규 역시 "강남이 한 시간 만에 울고 집에 갈 수도 있다"고 거들어 웃음을 자아냈다.

이후 이서진은 강남이 무슨 말을 하거나 행동하려 할 때마다 "여배우한테 위험해서 안 된다", "갖다 먹어라", "나는 네 매니저가 아니다"라며 단호하게 선을 그었다. 하지원의 요청대로 강남의 짓궂은 장난을 사전에 차단하며 매니저를 넘어 보디가드 같은 면모를 보여준 것.

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잠시 후 김광규는 강남에게 전화를 걸어 "빨리 와라"라고 재촉하자, 강남은 "그거 매니저 역할 하는 거 아니냐. 빨리 와서 케어 해다라"라고 요구했다. 그러자 이서진은 "너를 왜 케어하냐. 넌 아니다. 촬영 할 거냐, 말거냐"라면서 단호하게 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com