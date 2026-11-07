최준희 "살 찢어져 림프액 흘렀다"..'뼈말라' 고집하는 충격 이유

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 고(故) 최진실의 딸 최준희가 다리에 붕대를 감은 과거 사진을 공개하며 41kg의 '뼈말라' 몸매를 유지할 수밖에 없는 현실적인 이유를 고백했다.

지난 6일 최준희는 다리 양쪽에 붕대를 칭칭 감고 있는 과거 모습이 담긴 사진을 공개했다.

최준희는 다리 양쪽에 붕대를 칭칭 감은 사진을 공개하며 과거 겪었던 신체적 고통을 설명했다. 그는 "다리 지방흡입이 아니라 키에 비해 너무 살이 쪄서 살이 다 찢어지고 피부 땀샘으로 림프액이 줄줄 흘러서 이러고 살았다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "건강 생각해서 살 좀 찌우세요?"라는 말에 단호하게 "안 된다"고 답했다. 그러면서 "이런 시절이 있었는데 돌아가고 싶겠냐. 말라 인간 해피"라며 현재의 마른 몸매에 만족감을 드러냈다.

최준희는 과거 체중이 급격히 늘었던 당시의 건강 문제도 언급했다. 그는 "독소, 체지방, 고혈압 200, 갑상선 눌리고 몸무게 때문에 고관절들 다 부서지는 줄 알았다"며 "다이어트가 날 살렸다"고 강조했다.

Advertisement

실제로 최준희는 과거 자가면역질환인 루푸스 투병 과정에서 스테로이드 부작용 등으로 체중이 급격히 증가해 한때 96kg까지 불어난 것으로 알려졌다.

Advertisement

이후 식단 조절과 운동을 병행하며 본격적인 체중 감량에 나섰고, 약 55kg을 감량하는 데 성공했다. 최저 체중은 41kg까지 내려가며 극적인 체중 변화로 화제를 모았다.

Advertisement

체중 감량 이후에도 꾸준히 자기관리를 이어온 최준희는 현재 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.

한편 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸이다. 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.