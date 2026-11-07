규현, '동성애·폭행설' 루머 겪더니..결국 입 열었다 "일일이 대응 無"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 가수 규현이 악성 루머에 대한 심경과 자신을 변함없이 믿어준 팬들을 향한 진심을 고백했다.

지난 6일 공개된 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 규현이 게스트로 출연해 근황과 음악에 대한 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 규현은 오는 11일 발매를 앞둔 새 솔로곡을 소개하며 곡에 담긴 특별한 의미를 밝혔다.

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규현은 "요즘 세상이 많이 달라지다 보니 말도 안 되는 악성 루머 같은 것들도 생기고, 실제로 그걸 믿는 사람들도 있더라"고 말문을 열었다.

이어 "사실 그런 루머들에 일일이 대응하고 싶지는 않다"면서도 "그럼에도 변함없이 나를 사랑해 주시는 팬분들이 아직 너무 많다. 그분들에게 감사한 마음을 담아 전하고 싶은 메시지를 노랫말로 담았다"고 설명했다.

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실제로 규현은 지난 2015년 배우 엄기준과 동성애 루머가 퍼지는가 하면, 2013년에는 아픈 규현을 가수 이홍기가 일부러 밀쳐 넘어졌다는 루머에 휘말리기도 했다.

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이에 규현은 특히 이번 신곡은 오랜만에 선보이는 이별 노래가 아닌 사랑하는 사람에게 자신의 마음을 전하는 곡이라고 강조했다.

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규현은 "오랜만에 이별 노래가 아니고 사랑하는 사람에게 전하고 싶은 내 마음, 그런 마음을 준비해봤다"고 덧붙였다.

악성 루머에 일일이 대응하기보다 자신을 믿고 응원해 주는 팬들에게 진심을 전하는 길을 택한 것. 신곡에는 흔들림 없이 곁을 지켜준 팬들을 향한 규현의 고마움과 애정이 고스란히 담겼다.