이서진, 하지원 등에 선크림 발라주며 다정 손길...23년만 묘한 분위기('비서진')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이서진이 하지원의 등에 직접 선크림을 발라주며 세심하고 다정한 면모를 드러냈다.

6일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 비서진'에서는 하지원은 강남의 유튜브 콘텐츠 촬영을 진행하는 모습이 그려졌다.

이날 하지원은 유튜브 콘텐츠 촬영을 위해 싱가포르의 명물인 자이언트 스윙을 타기 위해 현장을 찾았다. 하지원은 "번지점프는 진짜 못 한다"라고 했고, 이에 번지점프를 피하기 위해 컷을 시도해 웃음을 안겼다.

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그러자 강남은 "'비서진' 팀과 강남 팀이 자이언트 스윙을 타고, 이가 보이는 팀이 번지점프를 하자"고 제안했다.

이후 하지원은 자이언트 스윙을 타기 전 "탔다. 선크림 한번 바르자"라면서 양팔에 선크림을 꼼꼼하게 발랐다. 이어 이서진에게 목뒤에도 선크림을 발라 달라고 부탁했다. 이에 이서진은 별다른 망설임 없이 하지원의 목과 등 쪽에 선크림을 발라줬다. 세심한 손길로 하지원을 챙기는 이서진의 모습은 두 사람의 남다른 친밀감을 엿보게 하며 눈길을 끌었다.

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이를 지켜보던 김광규는 "입이 간질했는데 참았다. '아프냐, 나도 아프다' 하면서 발라줬으면 재미있었을 텐데"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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anjee85@sportschosun.com