송해나 소개팅남 정체 '대박'...184cm '고려대 훈남 변호사' 자가 소유까지

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[스포츠조선 김수현기자] 모델 송해나와 '6세 연하·고려대 출신 변호사' 방승우의 설렘 가득한 깜짝 소개팅 현장이 공개됐다.

지난 6일 방송된 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서는 송해나가 절친인 혜린, 이국주와 함께 수다를 떨던 중 예상치 못한 깜짝 소개팅에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 송해나는 '신랑수업' 교장 이승철이 밥을 사준다는 말에 약속 장소로 나갔으나, 갑작스러운 불참 통보와 함께 "나보다 더 반가운 친구를 보낼게"라는 문자를 받았다.

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이승철은 소개팅 남성에 대해 "부모님들이 좋아하는 직업 1위"이자 "키가 184cm"라고 귀띔해 평소 '두부상 소년미'를 이상형으로 꼽아온 송해나의 기대를 한껏 높였다.

잠시 후 등장한 소개팅남 방승우는 훤칠한 키와 훈훈한 외모로 시선을 사로잡았다. 1993년생으로 송해나보다 6세 연하인 그는 "해나님이라면 나이가 그렇게 중요하지 않다"며 첫 만남부터 토끼 인형 선물을 건네는 등 세심한 매력을 뽐냈다.

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모두의 궁금증을 자아냈던 그의 직업은 변호사였다. 방승우는 "대기업에 다니다가 로스쿨에 진학해 변호사가 됐다"며 고려대학교 경영학과 출신에 사당동 자가 보유 스펙까지 공개해 놀라움을 안겼다.

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두 사람은 첫 만남부터 결혼식 규모와 자녀 계획까지 이야기하며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

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특히 방승우는 친구가 동석한 자리에서 송해나가 관심을 보이자 긴장하면서도 "안 뺏길 자신 있다"며 상남자 매력을 드러냈다.

이어 그는 "호감도가 엄청 많이 올랐다"며 "불편하지 않으시면 번호 좀 주실 수 있을까요?"라고 적극적인 직진 플러팅을 선보여 핑크빛 결말을 예고했다.