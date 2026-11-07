'34세 미혼' 류효영, 중3 아들 둔 '42세 돌싱대디'에 고백 "남자로서 좋다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] '돌싱대디' 배우 이태성이 8살 연하 배우 류효영의 직진 고백에 거절할 수밖에 없었던 과거 상처와 눈물의 속마음을 털어놓았다.

6일 방송된 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서는 이태성과 류효영이 과거 작품 인연부터 서로를 향한 솔직한 심경을 나누는 모습이 그려졌다.

이날 류효영은 과거 지방 촬영 당시 이태성이 4시간 동안 차로 픽업해 준 미담을 전하며 고마움을 표했다. 네 시간 동안 서로 말동무를 하며 내려가고 친해졌다는 두 사람. 효영은 "그게 너무 고마워서 밥 한 번 사려고 서너번 연락을 했는데 다 까였다"라고 서운해 했고 당황한 이태성은 "아니다. 저는 전시하느라 중국에 있었다. 한국에 없었다"라고 급하게 해명했다. 이에 김요한이 "플러팅 아니냐"고 묻자 이태성은 극구 부인했으나, 이어진 대화에서 두 사람의 묘한 기류가 포착됐다.

Advertisement

이태성이 자리를 비운 사이 김요한은 "이태성 남자로서 어떠냐"라 물었고 류효영은 "좋다"라고 바로 답하며 "운동도 잘하고 어디 하나 빠지는 구석이 없지 않냐. 근데 뭔가 더 친해질 기회가 없었다"라고 고백했다.

두 사람은 따로 대화를 나누며 술 한 잔을 더하기로 했다. 류효영은 "오빠 보려고 꾸민 거다"라며 적극적으로 플러팅을 하며 이태성에게 호감을 표현했다.

Advertisement

그러나 중학생 아들을 홀로 키우는 이태성은 류효영의 직진에 쉽게 응하지 못하고 조심스러운 태도를 보였다. 이태성은 "나는 가정사가 있고 아들도 있어서 한창 예쁜 나이인 효영이에게 괜히 미안했다"며 "나보다 더 좋은 사람을 만날 수 있지 않을까 싶어 자신감이 없었다"고 털어놓았다.

Advertisement

쉽게 꺼내기 어려운 이야기. 이태성은 마음을 열지 못했던 결정적인 이유로 과거의 아픈 상처를 고백했다. 그는 "이혼 후 30대에 연애를 했는데 그쪽 부모님이 교제를 반대했다. 아이도 있고 가정사가 있는 걸 아시니까 반대를 하셨다. 난 늘 누군가와 만나서 인연이 되면 '부모님이 반대하시면 어떡하지?' 그 생각을 먼저 한다. 그래서 헤어졌다"라며 걱정부터 앞서는 마음을 고백했다.

Advertisement

효영의 마음을 바로 받기 어려웠던 이유였다. 그는 "만약에 내 딸이 아이가 있는 남자과 교제하고 결혼할 생각을 한다면 아버지로서 말리고 싶은 생각이 들 거다. 이해한다"라고 털어놓았다.

이어 "사실 어머니가 아들을 키워주셨다. 그 모습을 보면서 늘 부모님께 죄송하다"라며 눈물을 흘렸다.

Advertisement

결국 자리까지 박차고 나간 이태성은 진정한 뒤 돌아왔다. 이에 류효영은 "동정이 아니라 인간 이태성 하나만 보고 호감이 생긴 것"이라며 "우산이 되어주지는 못해도 옆에서 같이 비를 맞아줄 수는 있다. 미안해하거나 눈치 보지 말았으면 좋겠다"고 진심 어린 위로를 건넸다.

류효영의 따뜻한 진심에 마음을 연 이태성은 "이 친구의 마음을 가볍게 생각하면 안 되겠다고 느꼈다"며 "그동안은 미안해서 거리를 뒀지만, 이제는 백지상태에서 다시 생각해 보겠다"고 밝혀 향후 두 사람의 관계 변화에 대한 기대감을 높였다.