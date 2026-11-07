'80억 홍콩家' 50세 강수정, '시술無' 놀라운 동안 피부.."괄사·팩만 해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 강수정이 50세에도 변함없는 동안 피부를 자랑했다. 피부과 시술을 한 번도 받지 않고 괄사와 팩으로만 관리해왔다고 밝혀 눈길을 끌었다.

6일 강수정의 유튜브 채널 '최종수정본 진짜 최종111'에는 '강수정 피부 나이 측정해봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

강수정은 피부과로 향하는 길 "제가 유일하게 자랑하는 게 피부다. 사람들이 피부가 좋다고 하면 '왜 그래'라고 하지만 속으로 (피부가 좋은 걸) 알고 있다"라며 웃었다.

Advertisement

이어 "시술했냐고 하면 한 번도 안 했다고 했는데 이제 자랑이 아니다. 피부가 맛이 가려고 하니 피부과를 가는 게 인지상정인데 너무 버텼다"라며 피부 진단을 받아보겠다고 했다. 그동안 팩과 괄사로만 관리했다고.

강수정의 피부를 본 담당의는 "피부가 너무 좋으시다. 그대로신 것 같다. 꾸준히 관리 하셨나. 노화가 비껴가서 너무 놀랍다"라며 물었고, 강수정은 "시술을 받고 싶었는데 홍콩에 살고 있어서 한 번도 제대로 받아본 적이 없다"라고 말했다.

Advertisement

강수정의 피부 나이는 47세로 측정됐다. 담당의는 강수정이 실망하자 "환자 정보에 생년월일이 들어가서 그렇다. 블라인드면 결과가 다를텐데 실망하지 않으셔도 된다. 주름과 피부톤 정도 관리해야 한다고 나왔다. 피부가 좋으시고 광채가 압도적으로 뛰어나다"라고 설명했다. 또 강수정의 피부 상태가 같은 나이대 여성 중 상위 3%에 해당한다고 덧붙였고 강수정은 흡족한 미소를 지었다.

Advertisement

한편 강수정은 2008년 재미교포 출신 금융인과 결혼, 슬하에 아들을 두고 있다. 현재 홍콩 리펄스 베이에 거주 중이며, 해당 아파트의 시세는 80억원 수준으로 알려졌다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com