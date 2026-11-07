여에스더, 60대 맞아? 쏙 들어간 뱃살에 "홍혜걸♥은 감사하게 생각해야"

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[스포츠조선 이게은기자] 의사 여에스더가 군살없이 늘씬한 몸매에 자신감을 드러냈다.

6일 '여에스더의 에스더TV' 유튜브 채널에는 '여에스더, 이스탄불에서 행복을 외치다 (현지 메이크업, 쇼핑, 맛집, 아야 소피아, 튀르키예 여행)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

여에스더, 홍혜걸 부부는 튀르키예로 여행을 떠났다. 여에스더는 현지 헤어, 메이크업을 받은 채로 명소를 둘러봤다. 강렬한 스모키 메이크업이 눈길을 끌었다.

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현지 맛집에서 화기애애한 분위기 속 식사를 하던 두 사람은 홍혜걸이 말실수를 한 후 티격태격했다. 여에스더는 "나 같은 여자를 만난 걸 천운이라고 생각해라. 그 말버릇으로 중넘 넘은 여자에게 그런 얘기를 하면 쫓겨난다"라고 말했고, 홍혜걸은 "부부는 막역하고 편한 사이다. 악의 없이 놀리느라 말한 거다"라고 맞섰다. 알고 보니 홍혜걸이 여에스더에게 '백돼지'라며 놀린 것.

여에스더는 "당신이 백돼지라고 해도 별 타격은 없는데 다른 여자들이 들으면 좀 그럴 것 같다. 내가 백돼지라고 느껴질 때가 있는데 요즘 뱃살이 많이 들어갔다. 60살 넘은 여자가 뱃살이 이 정도밖에 없으면 감사하게 생각해야 한다"라며 자신의 늘씬한 몸매를 언급, 홍혜걸의 기를 눌러 웃음을 자아냈다.

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한편 홍혜걸과 여에스더는 1994년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com