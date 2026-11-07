'연예계 잠적' 구피 신동욱, '돼지 농장' 취직했다.."그간 많은 일 있어"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 구피 출신 신동욱이 깜짝 근황을 전했다.

6일 '알이에프터' 유튜브 채널에는 '연예계 잠적(?)했던 구피 신동욱의 충격적인 근황 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

신동욱은 자취를 감춘 이유를 묻자 "그간 많은 일이 있었다"라며 한국에서 광고 제작사를 운영하다가 이를 접고 필리핀 세부에서 장사를 했다고 밝혔다. 그는 "매번 같은 걸 하다 보니 매너리즘에 빠져서 새로운 걸 해보고 싶었다. 사업도 잘 됐으면 좋았을 텐데 더 마이너스가 됐다"라고 말했다.

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필리핀 사업을 접고 한국으로 돌아온 후에는 돼지 농장에 취직했다고. 신동욱은 "아는 회장님께 회장님 회사에서 일하고 싶다고 부탁을 드렸다. 그래서 작년 12월 충남 부여의 돼지 농장으로 갔다. 대한민국에서 가장 큰 양돈장 중 한 곳인데 돼지가 18000마리가 있고 60000평"이라고 설명했다. 성대현은 "굴지의 기업"이라며 "안 보는 동안 고생 많이 했다"라고 말했다.

한편 신동욱은 지난 1996년 구피 멤버로 데뷔했으며 '많이 많이', '비련', '게임의 법칙' 등의 곡으로 사랑받았다. 2006년 6집 앨범 발매를 끝으로 이승광이 탈퇴했으며 이후 2인조로 활동했다. 2016년 발표한 '옛날 노래의 역습'이 구피의 가장 최근 앨범이며 이후 이렇다할 활동을 하지 않았다.

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joyjoy90@sportschosun.com