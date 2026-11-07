이희준♥이혜정, 자식 농사 대성공.."8살 子 가슴 근육 있고 복근 갈라져"

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 이혜정이 8살 아들의 남다른 체격을 자랑했다.

6일 유튜브 채널 '참진경 Charm Jinkyung'에는 김진경과 이현이, 이혜정, 진정선이 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 이혜정은 이현이의 둘째 아들과 자기 아들이 8살 동갑이라면서 "나는 첫째라서 되게 엄하게 키우는데, 언니는 둘째를 안고 다니더라"라고 말했다. 이어 "나는 절대 안 안아준다"라고 덧붙였다.

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이때 이현이는 이혜정의 아들에 대해 "현이는 안을 수 없다. 너무 무겁다. 뼈대가 다르다"라고 말했고, 이혜정은 "맞다"라며 인정했다.

이현이는 "8살인데 가슴 근육이 있다. 하키 선수처럼 몸이 두껍다"고 설명했다. 그러자 이혜정은 "자기도 알아서 집에서 맨날 웃통을 벗고 다닌다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이현이는 "웃통을 벗으면 복근이 갈라져 있다"라고 거들며 8살이라고 믿기 어려운 이혜정 아들의 근육질 몸매를 언급해 눈길을 끌었다.

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한편, 이혜정은 배우 이희준과 2016년 4월 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com