46세 구성환, 전 여친과 동창 모임서 재회..."아직 결혼 안해" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 구성환(46)이 학창 시절 만났던 동창과 재회해 핑크빛 추억을 소환한다.

6일 방송된 MBC '나 혼자 산다' 말미에는 구성환이 출연하는 다음 주 예고편이 공개됐다.

예고편 속 구성환은 고등학교 동창 모임을 앞두고 30주년 기념 수제 케이크를 직접 만들었다.

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그는 학창 시절을 떠올리며 "4대 천황처럼 정말 인기가 많았다. 183cm에 78kg으로 완벽한 비율이었다"고 자화자찬해 웃음을 자아냈다.

잠시 후 하나둘 모이는 친구들. 구성환은 "다 결혼했다"라고 하자, 친구는 "너랑 초희만 안 했다"라고 했다. 그때 친구는 구성환에게 "너 초희랑 살짝 사귀었었냐"라고 물었고, 또 다른 친구는 "초희가 반지 받았다고 자랑했던 게 기억이 난다"라고 했다. 여기에 "성환이가 초희를 업고 송파까지 왔다"는 증언까지 더해지며 두 사람 사이에 어떤 사연이 있었는지 궁금증을 키웠다.

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구성환은 "이초희라고 학창 시절에 만났던 친구"라고 설명하며 쑥스러운 미소를 지었다. 마침내 동창 이초희가 등장하자 구성환은 "20대라고 해도 믿겠다"고 감탄하며 환하게 웃어 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com