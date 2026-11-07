박미선, 밤업소서 노래 부르다 봉변…"손 잡았더니 끌어당겨"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박미선이 과거 밤업소 행사 중 관객이 잡아 당겨 위험할 뻔했던 순간을 밝혔다.

6일 유튜브 채널 '이홍렬TV'에는 이홍렬과 이성미, 박미선이 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 박미선을 과거 해외 연수를 위해 돈을 마련하기 위해 업소 행사에 나섰던 경험을 털어놨다.

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그는 "야간 업소 하지도 못하는데 가야 한다고 하더라"라면서 "나 못 한다고 했더니 장용 오빠랑 가라고 하더라"고 당시를 떠올렸다.

박미선은 '남행열차'를 부르라는 말에 쑥스럽지만 어렵게 노래를 시작했다. 그러나 예상치 못한 상황이 벌어졌다. 박미선은 "앞에 사람들이 손을 잡아달라고 손을 내밀더라. 그래서 손을 잡았더니 무대 아래서 나를 잡아당기더라"라고 설명했다.

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갑작스러운 상황에 크게 당황한 박미선은 결국 무대에서 오열했다고. 박미선은 "안 한다고 하지 않았냐, 못 한다고 하지 않았냐면서 울었다"라면서 "이후에 장용 오빠가 나머지는 다 했다"라고 덧붙였다.

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anjee85@sportschosun.com