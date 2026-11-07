'밀어주기 논란' 민호, 철인 3종 '부정 개조' 저격..."모터 달고 오기도" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 샤이니 민호가 마라톤 대회 중 밀어주기 논란으로 사과한 가운데, 철인 3종 경기 대회에서 부정행위 방지를 위한 검사를 하는 이유에 대해 설명했다.

6일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 민호가 통영에서 열린 철인 3종 경기에 출전하는 모습이 그려졌다.

대회 전날 경기장을 찾은 민호는 선수 등록을 하고 자전거와 헬멧 검사를 받았다. 대회에 참여할 수 있는 자전거 인지와 안전 상태 등을 체크하는 것.

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코드 쿤스트는 "검차할 때 걸리면 뭐 때문에 걸리냐"라고 물었고, 민호는 "핸들이 더 많이 튀어나왔거나 개조해서 뒷바퀴에 모터를 끼우는 사람도 있다. 그러면 기록이 빨라지니까 개조를 했는지 등을 검사하는 거다"라고 설명했다.

대회 당일 민호는 빠르게 준비를 마치고 경기장으로 향했다. 민호는 "이번 대회 목표는 개인 기록을 경신하는 것"이라며 "종전 기록이 2시간 32분이다. 수영은 30분 이내, 사이클은 1시간 12분 이내, 달리기는 40분을 목포로 총 2시간 20분대에 들어오는 것이 목표"라고 각오를 다졌다.

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이후 민호는 악천후 속에서도 혼신의 힘을 다해 경기를 이어갔다. 수영과 사이클, 달리기를 차례로 소화한 끝에 2시간 27분 14초라는 기록으로 결승선을 통과했다.

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한편 민호는 최근 '2026 JTBC 서울마라톤'에서 생애 첫 풀코스를 3시간 00분 18초에 완주했으나, 경기 도중 동반 주자가 그의 몸을 밀어주는 모습이 포착되면서 공정성 논란에 휩싸였다. 이후 민호 측은 대회 주관사에 기록 반납 의사를 전달했고, 주관사 역시 이를 받아들였다. 다만 기록 반납이 규정 위반 확정을 의미하는 것은 아니다.

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anjee85@sportschosun.com