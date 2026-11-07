곽튜브, 출연료 얼마길래...스태프 전원에 골든벨 울렸다 '315만원 쿨결제'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 곽튜브가 골든벨을 울려 박수를 받았다.

6일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4' 19회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 허각, 이정신-오세영과 함께 인천의 '신도시 동네 맛집' 만두와 현지인 '픽' 순댓국, 당일 도축 '생 곱창'까지 모두 훑는 알찬 먹트립을 펼쳤다.

이날 인천의 대표 신도시 '청라국제도시'에 뜬 전현무는 "오늘 특집은 '인천의 신도시와 구도심을 가로지르는 맛'이다"라며 본격 먹트립의 포문을 열었다. 이어 전현무와 곽튜브는 첫 번째 '인천 홍보대사'이자 먹을 '각'을 아는 가수 허각을 영접했다.

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전현무는 인천 미추홀구 출생에 청라 거주 5년차인 허각에게 "청라 쪽 맛집 아는 곳이 있냐"고 물었지만, 허각은 "제가 은둔형 외톨이 감성이라 집 밖에 잘 안 나간다"고 답해 폭소를 안겼다.

이어 '시청자계획' 만두 맛집으로 향하던 중에도 허각은 "잘 안 걷는데 '전현무계획' 덕에 집 앞도 걸어본다"고 밝혔고, 전현무는 "대체 집에서 뭐하냐"고 물었다. 이에 허각이 "집에서 게임도 하고 영화 보고 배달 음식 시켜 먹는다"고 답하자, 곽튜브는 "나랑 똑같네"라며 '격공'해 대환장 파티를 이뤘다.

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잠시 후, 도착한 만두 맛집은 청라에서 16년째 자리를 지켜온 명장의 식당으로, 하루에 무려 만두 1000개 이상을 빚는다는 사실이 밝혀져 놀라움을 자아냈다. 만두를 맛본 세 사람은 "진짜 맛있다"를 연발하며 폭풍 흡입을 시작했고, '메밀 100%' 평양식·비빔·들기름 막국수까지 깔끔하게 해치웠다. 먹방 후 허각은 10년 만에 선보이는 미니앨범 수록곡을 불러줬고, 절절한 감성에 곽튜브는 "아까랑 너무 달라 보인다"고 반응해 폭소를 안겼다.

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또한 곽튜브는 "만두가 포장만 됐다면 내가 쏘려고 했는데"라며 아쉬워(?) 했지만, 사장님은 "예약이 된다"는 희소식(?)을 알렸다. 이에 전현무는 "곽튜브가 골든벨을 울립니다!"라고 대리 선언했고, 결국 곽튜브는 스태프 전원을 포함해 만두 세트를 예약하며 315만 원을 쿨하게 결제해 박수를 받았다.

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이후, 허각과 헤어진 두 사람은 MBN 드라마 '보스의 노골적 취향'의 주연 배우 이정신-오세영과 만나 두 번째 여정에 나섰다. 반가운 만남도 잠시, 네 사람은 야심차게 도전한 첫 식당 섭외가 불발되며 위기를 맞았다. 하지만 다행히 해당 식당 손님의 추천으로 5분 거리에 있는 순댓국 맛집을 찾아 극적으로 섭외에 성공했다. 뽀얀 국물의 순댓국을 영접한 전현무는 "맑은데 진하다"며 진심 어린 감탄을 쏟아냈다. 이정신은 들깨가루를 듬뿍, 전현무는 후추와 고추를 아낌없이 투하하며 각자의 취향대로 순댓국을 즐겼고, 뜨끈한 국물로 속을 든든하게 채웠다.

이어 네 사람은 당일 도축한 생 곱창과 양구이가 '킥'인 마지막 맛집으로 향했다. 압도적인 신선함을 자랑하는 재료에 전현무는 감탄을 금치 못했고, 염통이 익자마자 "염통으로 건배하자"고 제안했다. 이에 곽튜브는 센스를 발휘해 "염통 야호~"를 외치며 그룹 리센느 원이의 '거제 야호'를 잇는 새로운 예능 밈을 완성했다. 이정신은 뜨거운 곱창을 한 입 넣었다가 온몸을 '파다닥' 떨며 생생한 리액션을 선보여 웃음을 자아냈다.

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먹방 중, 이정신은 "부적을 하나 드리겠다"며 씨엔블루의 '에바뛰'(에브리 바디 뛰어) 깃발을 꺼냈다. 이에 전현무는 씨엔블루의 콘서트 열기를 언급하며 "씨엔블루는 공연 중에 '에바뛰'를 할 수 밖에 없겠다"고 '엄지 척' 해 훈훈함을 안겼다. 이어 날치알 볶음밥이 완성되자, 이정신은 오세영을 위해 볶음밥 그릇을 다정하게 잡아주더니 "남자라면 이 정도 매너는 있어야지"라며 어깨를 으쓱했다. 이를 본 곽튜브는 "결혼 안하세요? 완벽한 남편감인데"라고 기습 질문을 던졌고, 전현무까지 "결혼해라"며 거들었다. 하지만 이정신은 "아이~ 아닙니다"라며 털털하게 넘겨 버려 현장을 초토화시켰다.