'악플러 사냥꾼' 김가연, 이형택 딸도 참교육 "말 안 들으면 母가 영상통화"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김가연이 친구 아이들도 참교육하는 노하우를 밝혔다.

6일 김가연 부부의 유튜브 채널에서는 '민속촌 귀신 훈육, 평정하고 온 김가연(참교육 노하우, 소복 만들기, 12년 만에 밝혀진 막내의 비밀)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

둘째 딸과 민속촌으로 향한 김가연은 "요즘 귀신 체험이 핫하더라. 아이들이 말 안 듣는 경우가 많지 않냐. 그래서 귀신을 통해서 아이들을 훈육하는 지도편달을 하기 위한 방법이 있더라"라며 귀신 분장을 통해 아이들 훈육에 도전하기로 했다.

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직접 소복까지 제작하고 스모키 화장까지 한 김가연. 제작진은 "무서운 귀신이 많아서"라며 약한 강도의 분장을 걱정했지만 김가연은 "난 굳이 얼굴에 낙서 안 해도 된다. 얼굴 관상이 착한 관상은 아니다. 지금도 모임하면 내가 도착하기 전에 애들이 떠들고 놀다가 '가연 이모 왔대' 하면 긴 탁자에 착착 착석하고 가만히 있는다"고 밝혔다.

'참교육' 노하우에 대해 김가연은 아이들 중 연장자 한 명의 군기를 잡는다며 "친구 아이 중에 여진이라는 아이가 있다. 다른 애들을 조지는 게 아니라 얘를 조진다. 조진다는 표준어다. '너 이리와. 엄마 말 안 들어서 안 되겠어. 김가연 캠프 입소해야겠어'라고 하면 '이모 착하게 살게요' 한다. 걔가 혼나면 다른 애들이 다 가만히 서있다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이어 김가연은 "테니스 선수 이형택 큰 애도 말 안 들으면 엄마가 영상통화를 건다. '송은이 잘 있니?'하면 '네 이모' 한다. 약발 떨어졌다 싶으면 나한테 전화한다"고 밝혔다.

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민속촌에 간 김가연은 선배 귀신들의 노하우를 배워 직접 훈육에 도전했다. 엄마의 훈육을 보던 김가연의 딸은 "똑같다. 평소에도 저렇게 혼낸다. 공감된다고 해야 되나. 집에서 7살 때 엄마 모습 보는 거 같다"고 씁쓸하게 말해 웃음을 자아냈다.

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한편, 배우 김가연은 악플러 100명을 선처 없이 고소해 '악플러 사냥꾼', '악플러 저승사자'로 불린다. 최근 남편 임요환과 함께 출연하는 유튜브 채널을 개설해 팬들과 소통을 시작했다.

wjlee@sportschosun.com