故최진실 딸 최준희, 장원영 사진 들고 성형외과行..쌍수 세 번 끝에 "안 닮았지만 만족"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 故최진실 딸 최준희가 세 번째 쌍꺼풀 수술을 받은 이유를 솔직하게 밝혔다.

6일 유튜브 채널 '준희'에는 '외모정병에 대한 내 생각... 그리고 (재)쌍수 Q&A'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 최준희는 쌍꺼풀 수술을 세 차례 받은 이유로 양쪽 눈의 비대칭을 꼽았다. 그는 "화장할 때도 불편하고 거울 볼 때마다 짜증 났다. 그래서 눈매 교정으로 묶어서 절개로 수술하는 게 좋겠다고 판단해서 또 수술하게 됐다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "솔직히 나도 눈에 이렇게 장기 투자하게 될 줄 몰랐다. 성형이라는 게 한 번 만에 끝나면 베스트이지만 쌍꺼풀이 풀렸는데 견딜 수가 없었다"고 털어놨다.

최준희는 카메라에 자주 모습을 담고 직접 보정하는 과정에서 외모의 단점이 더욱 크게 보였다고 설명했다. 그는 "남들이 알아봐 주는 변화보다 내가 만족스러운 변화가 굉장히 중요한 사람이라 눈이 짝짝이였던 게 콤플렉스였다"며 "남들은 중요하게 보지 않지만 나는 내 콤플렉스를 500% 확대해서 보는 거다"라고 말했다.

Advertisement

이번 수술을 앞두고는 장원영의 사진을 병원에 가져갔다고 밝혔다. 최준희는 "계속 내가 장원영 님 사진을 들이밀었더니 '화려하게 하고 싶은 거냐. 지금보다 눈이 커지고 싶은 거냐'고 하더라"며 자신이 원하는 눈매를 구체적으로 설명했다고 전했다.

Advertisement

이어 "나는 원영 바라기다. 그래서 이런 눈이 완성됐다. 장원영 님 사진을 들고 갔는데 하나도 안 닮았지만 이런 눈이 완성됐다"며 결과에 만족감을 드러냈다.

Advertisement

다만 성형이 외모에 관한 고민을 모두 해결해 주는 것은 아니라고 강조했다. 그는 "모든 성형 전 전제는 있다. 성형이 끝난다고 무조건 행복해질 거라고는 생각하지 않는다"고 말했다.

이어 "물론 외모에 신경 쓰이던 부분이 개선될 수는 있겠지만 나의 외모 정병적인 부분을 다 해결해 주지는 않더라"며 "수술은 되돌리기 정말 어렵고 재수술하는 건 돈도 시간도 진짜 다 번거롭다. 신중하게 알아보고 하는 게 좋다"고 조언했다.

Advertisement

최준희는 과거 공개적으로 외모를 비교당하고 차별받으면서 자존감이 낮아졌다고도 고백했다. 그는 "요즘 인플루언서도 예쁜 사람이 너무 많고 인스타를 보면 솔직히 정병이 올 수밖에 없는 것 같다"고 털어놨다.

세 차례 수술로 인해 성형중독이라는 시선을 받는 것에 대해서는 "세 번이라는 숫자는 충분히 많은 숫자라고 본다"면서도 "횟수만으로 누군가를 성형중독이라고 판단하면 안 된다"고 말했다.

끝으로 "성형은 충동적으로 하면 안 된다. 못해도 한두 달 정도 지인들한테도 물어보고 병원 발품도 많이 팔아봐야 한다"며 신중한 결정을 거듭 당부했다.