'핑계고' 뜬 송혜교 "공유가 키 작다고 놀려..현장서 매일 긁어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 송혜교가 공유와 함께 '핑계고'에 떴다.

7일 유튜브 채널 '뜬뜬'은 '[힌트캠] 124번째 계모임 참석자｜11/14(토) 오전 9시 공개'이라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에는 배우 송혜교와 공유가 등장해 유재석, 양세찬과 이야기를 나눴다.

이날 유재석은 공유에게 "성격이 좀 급한 편이냐"고 물었다. 공유는 "그렇게 급하지는 않다"고 답했지만, 옆에서 듣던 송혜교는 "그렇게 느긋하지도 않은 것 같다"고 반박했다.

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당황한 공유가 "나 급해?"라고 되묻자 유재석은 "둘이 케미가 좋다"며 웃었다.

이어 유재석은 두 사람의 데뷔 시기가 비슷한지 물었다. 송혜교가 곧바로 "내가 선배"라고 단호하게 답하자 데뷔 26년 차인 공유는 급격히 공손해졌다.

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양세찬이 "다리 풀어야 된다"고 거들자 공유는 꼬고 있던 다리를 풀며 "풀었다"고 말해 웃음을 안겼다.

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올해 데뷔 30주년을 맞은 송혜교는 "교복 선발대회로 시작했다"고 밝혔다. 이에 공유는 "교복은 지금 입어도 예쁘다"고 칭찬했다.

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하지만 송혜교는 코웃음을 치며 "나 작다고 그러는 거다. 현장에서도 매일 긁는다"고 장난기 넘치는 공유의 평소 모습을 폭로했다.

이어 "너무 심심하면 이제 들어오는 길에 와인 한 병 사가지고 들어가서 와인 한잔해야겠다고 이러고 가면 '18살인 것 같아서 못 팔겠다'고 한다"며 동안 외모를 자랑하는 너스레를 떨기도 했다.

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이를 들은 공유와 유재석은 각각 "이거 이야기하려고 그런 거냐", "이 에피소드 빌드업이 어마어마하다"고 받아쳐 웃음을 더했다.

한편 송혜교와 공유가 출연하는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 공개를 앞두고 있다.