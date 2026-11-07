'런던 이주' 장윤주 "딸, 영어 못하는 母 창피한 듯"…'한국인無' 어학원 등록

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 장윤주가 본격적으로 영어 공부를 시작했다.

7일 장윤주의 유튜브 채널에서는 '한국인 0명인 어학원에서 공부 시작했어요..주5일 혼자 밥 먹다가 울적해진 그녀의 영어 도전기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

어학원 등록을 하러 간 장윤주는 레벨 테스트를 봤다. 테스트 결과는 중간 레벨. 장윤주는 "중간은 해야지"라면서도 "사실 제일 높은 레벨이 될 줄 알았는데 정말 완전히 정확하게 하시네. 봐주는 게 없으시다"라며 아쉬워했다.

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그렇게 홀로 어학원을 다니게 된 장윤주. 장윤주는 "오늘은 영어학원에 오기 싫었다. 오늘이 3일차인데 벌써 이러면 어떡하냐. 왜 직장을 다니는 분들이 주말을 기다리는지 이제서야 비로소, 프리랜서 30년 만에 이해하게 됐다. 오늘은 입맛도 없다. 좀 쉬고 싶다"며 지친 기색을 보이기도 했다.

장윤주가 열심히 영어를 공부하려는 이유가 있었다. 장윤주는 "고민이 있다. 리사의 학교 학부모 모임을 남편과 함께 갔다. 그 모임 역시 다양한 국적을 가진 분들이 같이 있다 보니까 돌아가면서 짧게 소개하는데 떨리기도 했고 어버버하다 왔다. 그 영상을 리사가 보더니 자기도 한국에서 영어를 잘한다 생각했는데 막상 와서 리얼로 대화를 해보니까 영어에 대한 어려움을 알게 된 거다. 근데 엄마까지 영어를 잘 못하니까 그게 살짝 좀 창피했나 보다"라고 토로했다.

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장윤주는 "그렇다면 내가 좀 더 열심히 해봐야겠다. 부끄러운 엄마가 되면 안 되니까. 그래서 요즘 저도 모르게 리사를 픽업하고 데리러 가고 할 때 조금 더 신경 쓰게 된다. 아무리 아침이고 저잇ㄴ이 없어도 진주귀걸이는 하고 가려고 한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com