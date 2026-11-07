지석진·양세찬, 주식 손실률 공개..유재석 "이런 와중에도 녹화, 칭찬해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지석진과 양세찬이 주식 투자 손실률을 공개해 위로를 받았다.

오는 8일(일) 10분 확대 편성되는 SBS '런닝맨'에서는 멤버들의 눈물 나는 실제 주식 투자 현황이 공개된다.

이날은 대학생으로 변신한 멤버들과 게스트 강훈, 이이담이 캠퍼스 문화를 즐길 수 있는 이색 장소를 방문해 R코인을 모으는 '뜨거운 승부' 레이스로 꾸며진다. 먼저 멤버들은 서울 대학가에 위치한 한 칵테일바를 방문했다. 이곳은 주식 투자 콘셉트를 접목한 독특한 운영 방식으로 MZ세대의 관심을 끄는 곳으로, 입장부터 멤버들의 눈길을 끌었다. 실제 메뉴 판매율에 따라 가격이 오르내리는 것은 물론, 실제 주식 손실률을 인증하면 할인 혜택까지 제공하는 특별한 이벤트를 진행하기도 했었다고 해 이목을 끌었다.

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이에 멤버들에게도 실제 주식 투자 손실률을 공개하면 보너스 코인을 준다는 특별 룰이 주어졌다. 코인을 얻기 위해 각자의 짠내(?)나는 투자 현황을 공개하는 가운데, 특히 이 분야에서 자신을 보이던 지석진은 가장 먼저 손실률을 자랑(?)했고, 이를 확인한 유재석은 "여긴 좀 많이 주세요"라며 코인을 가득 챙겨줄 것을 요청해 웃음을 자아냈다.

이어 양세찬의 투자 현황을 확인하고는 "이런 와중에도 녹화하는 네 마인드를 진짜 칭찬해"라며 위로를 건네 또다시 폭소케 했다고. 코인을 얻으려다 예상치 못한 투자 성적표까지 공개하게 된 멤버들은 이후 R코인을 불리기 위한 모의투자에 나섰다. 대학가 거리에서 시민 50명을 대상으로 요즘 유행하는 간식의 선호도를 조사하고, 실제 인기 순위를 예측해 코인을 배팅하는 미션에 도전했다. 과연 실제 투자에서는 쓴맛을 봤던 멤버들이 모의투자에서는 남다른 예측력을 발휘할 수 있을지 기대를 모은다.

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이어 멤버들은 보너스 R코인을 걸고 대학생들의 술자리 단골 게임인 '귓속말 게임'에 도전했다. 귓속말로 질문을 전달받은 사람이 질문에 해당하는 멤버를 지목하고, 질문의 정체가 궁금한 사람은 고삼차를 마셔야만 내용을 확인할 수 있는 방식이었다. 특히 지석진의 팬임을 밝혔던 이이담은 강훈에게 '의문의 질문'을 듣자마자 망설임 없이 지석진을 지목해 궁금증을 자아냈다.

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이를 참지 못한 하하가 고삼차를 마시고 질문을 확인한 뒤 웃음을 터뜨리자, 다른 멤버들도 앞다퉈 질문을 확인하고 폭소했다. 정작 지석진은 애써 태연한 척 고삼차를 마실지 말지 깊은 고민에 빠졌는데 이후 강훈에게도 연이어 지목을 받은 와중에, 지석진은 과연 끝까지 고삼차를 거부하며 궁금증을 참아냈을지, 호기심을 참지 못하고 고삼차를 마셨을지 관심이 집중된다.

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지석진을 애타게 만든 질문은 무엇이었을지, 속마음부터 주식 현황까지 공개되는 '뜨거운 승부' 레이스는 오는 8일 평소보다 10분 이른 오후 6시에 방송되는 SBS '런닝맨'에서 공개된다.