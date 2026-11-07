홍현희 "♥제이쓴, 신혼 초 다른 여자랑 쇼핑한다고 DM 와" 깜짝 고백 ('유부녀회')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 홍현희가 신혼 초 받았던 DM을 밝혔다.

6일 유튜브 콘텐츠 '유부녀회'에서는 '유부남 꼬시려는 여자 심리? (이해 불가;;)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

헬스 트레이너 남편을 두고 있는 사연자는 어느날 남편이 회원에게 고백을 받았다며 고민을 털어놨다. 남편은 이를 거절했지만, 이후에도 불편해해 센터를 그만두고 싶어할 정도라고.

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사연자는 "여자 분이 20대다. 제가 그 여자분한테 전화를 한번 했다. 처음에는 '올 게 왔다'는 리액션으로 오히려 더 부풀려서 얘기하더라. '이혼할 거면 이혼해. 난 준비가 되어있어' 이런 느낌이었다"고 말해 모두를 놀라게 했다. 사연자는 "남편은 센터 옮기는 걸 알아보고 있다. 저는 너무 싫다"고 밝혔다. 이에 홍현희는 "그러면 (그 여자는) '날 보는 게 너무 힘들어서 결국 센터 떠났다'며 만족해할 것"이라며 "이건 인생에 똥 밟은 거다. 대신 그걸로 인해 불안한 걸 혼자 삭히지 말고 남편 분에게 얘기해서 남편 분과 맞춰 나가는 게 해결이 될 거 같다"고 밝혔다.

사연자와 통화를 마친 후 홍현희는 "제이쓴도 비슷한 일이 있었다. 신혼 때 '언니 그거 아세요? 지금 쇼핑몰에서 다른 여자랑 쇼핑하고 있다'고 DM이 왔다. 누나랑 나간 거였다. 세상 사람들은 그렇게 바라본다"고 밝혔다.

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이에 제이쓴은 "왜 이렇게 재미없게 얘기하냐"며 "내가 의도한 건 아닐 거 아니냐. 난 친누나랑 나간 거다. 근데 다른 사람들은 그렇게 바라볼 수 있구나 싶다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com