김준호, 임신 중인 ♥김지민 연락 두절...결국 여동생에 SOS 하더니 '후회'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 김준호가 임신 중인 아내 김지민에게 문자와 전화를 했지만 연락이 닿지 않아 결국 여동생에게 도움을 요청했다.

7일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어' 2회에서는 베트남 다낭으로 '비수기 여행'을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 현지 로컬 식당에서 모처럼 '아내 문자 게임'을 하며 유쾌한 부부 케미를 발산하는 현장이 펼쳐진다.

이날 '독박즈'는 다낭의 맛집에서 음식이 나오기 전, '식사비 내기' 독박 게임을 한다. 이들은 "그동안 우리가 '아내 문자 게임'을 너무 안 했다"며 자신들의 '눈알'(동공) 사진을 촬영해 아내들에게 문자 메시지로 보낸 뒤 각 눈알의 주인공을 알아맞히는 게임을 하기로 한다. 최대한 가까이에서 서로의 동공 사진을 촬영한 이들은 떨리는 마음으로 아내에게 문자 메시지를 보낸다. 장동민은 "아내들이 과연 이걸 맞힐 수가 있을까?"라며 고개를 갸웃한 반면, 김대희는 "그래도 20년 넘게 같이 살았는데 알지 않을까?"라고 기대한다. 김준호는 "모두 다 자기 아내가 본인의 눈은 알아맞히길 다들 바라고 있으니까, 아내가 남편의 눈알을 맞히면 2점을 주고 나머지는 1점으로 계산하자"라고 말한다.

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그런데 김준호는 아내 김지민에게 문자 메시지를 보내도 회신이 없어 직접 전화를 하고, 이후로도 전화 연결이 되지 않아 여동생에게 대신 문자를 보낸다. 드디어 각자의 아내에게 답장이 온다. 이때 김준호는 여동생의 문자 메시지를 확인한 뒤 "나 그냥 지민이에게 다시 문자 보내면 안 될까?"라며 후회해 궁금증을 유발한다. 과연 '독박즈'의 아내들이 자신의 남편들의 '눈알'을 정확하게 맞힐 수 있을지, 이들의 부부 금실을 가늠해 볼 수 있는 '아내 문자 게임' 결과에 관심이 쏠린다.

그런가 하면 '독박즈'는 곱창쌀국수와 갈비쌀국수, 반쎄오, 넴루이, 생맥주 등을 주문해 맛있게 먹다가 '독박 수' 중간 점검에 나선다. 여기서 김대희는 "준호가 요즘 조용히 (독박에 안 걸리고) 잘 지나가고 있다"며 결혼과 2세 임신 효과(?)로 승승장구 중인 '두릅이 아빠' 김준호를 집중 견제해 웃음을 안긴다. 뒤이어 이들은 '최다 독박자' 벌칙에 대한 이야기도 나눈다. 유세윤은 "다낭에서 오리가 해주는 마사지가 있는데 엄청 유명하다고 한다. 사료를 사람 몸에 뿌리면 오리가 와서 쪼아 먹는 마사지다"라고 설명한다. 이에 동영상으로 '오리 마사지'의 실체를 확인한 김준호는 "좋다. '최다 독박자' 몸에 사료 한 포대 뿌려보자~"라며 '나만 아니면 된다'는 자신감을 발산한다.

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과연 '동공 맞히기'를 주제로 한 '아내 문자 게임'에서 누가 울고 웃을지, '독박즈'의 다낭 비수기 여행기는 7일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어' 2회에서 확인할 수 있다.