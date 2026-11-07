주지훈, '재혼황후' 혹평 속 대중 평가에 소신 "극찬도 혹평도 빼고 본다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 주지훈이 대중의 평가를 가늠하는 자신만의 방법을 밝혔다.

6일 댄서 리정의 유튜브 채널에서는 '지훈선배 우리집 놀러 올래?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

리정은 배우 주지훈에게 울면서 고민 상담을 한 적이 있었다고 고백했다. 리정은 "제가 그때 가장 걱정됐던 건 '이렇게 아무것도 이루지 못하고 '스우파3'를 끝냈을 때 예전만큼 춤을 사랑하지 못할까 봐 너무 무섭다' 했는데 시크하게 '그럴 일 없다'고 했다"고 떠올렸고 주지훈은 "그 정도의 고민을 입 밖으로 내면서 그걸로 괴로워하는 사람은 사랑하고 있는 것"이라 밝혔다.

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리정은 "너무 열심히 한 게 잘 안 됐을 때 속상하기도 하냐"고 물었고 주지훈은 "피를 토한다"고 밝혔다. 리정은 "이 연차와 이 관록이 있는데도 익숙해지지 않냐. 그것도 사랑인 거냐"고 물었고 주지훈은 "UFC 선수도 맞으면 아프다. 격투기를 오래한다고 강철이 되는 게 아니"라고 밝혔다.

주지훈은 "찢어지는 마음을 에너지로 바꿔야 한다"며 "나는 누군가 나에 대한 평가를 하거나 내 스스로 평가를 할 때도 체조 점수 시스템을 한다. 체조 경기를 채점하는 시스템이 있다. 심사위원 10명이 심사를 하면 최고점과 최저점을 빼서 평균값을 만든다. 나로 따지면 내가 한 연기를 보고 극찬을 하면 빼고 '똥 같은 연기' 이런 멘트도 뺀다. 일반적인 얘기 안에서만 평균을 내보면 도움 될만한 이야기가 꽤 나온다"고 밝혔다.

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주지훈은 "내가 이렇게 노력했는데 노력도 안 한 누군가가 너무 운 좋게, 내가 훨씬 더 많은 찬사와 인정을 받았는데 우승은 얘가 한다. 너무 슬프지만 이건 실제로 존재한다"며 "내가 이런 사람이 아니라면 쟤는 왜 이런 생각을 아예 빼버려야 한다"고 밝혔다.

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한편, 주지훈은 최근 공개된 디즈니플러스 '재혼황후'에 출연했다. 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 한국 최초의 '로판'으로 많은 관심을 모았지만 황제 소비에슈 역을 맡은 주지훈이 역할과 맞지 않는다는 비판도 이어졌다. 특히 다른 배우들에 비해 유독 어두운 주지훈의 안색에 건강까지 걱정하는 팬들이 생겨났다.

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wjlee@sportschosun.com