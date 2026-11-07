백지영, 50kg대인데..'돼지' 소리 듣고 4.5kg 감량 "2kg 더 뺄 것"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 백지영이 스타일리스트의 한마디를 계기로 4.5kg을 감량한 데 이어 추가로 2kg을 더 빼겠다는 목표를 밝혔다.

7일 백지영의 유튜브 채널에는 '역대급 인파라는 남대문 시장에서 백지영이 쇼핑 한 번에 쓴 금액은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 백지영은 칼국수를 주문한 후 "남편은 다이어트 때문에 아예 못 먹는다"고 밝혔다. 이어 한층 날렵해진 정석원의 턱선을 바라보며 "며칠 다이어트했는데 좀 빠졌다"고 말했다.

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드라마 촬영을 위해 극한 다이어트 중이라는 정석원은 "급하게 빼고 있다. 쌀은 먹지 않고 호박이나 고구마로 대체한다. 정제 탄수화물은 아예 먹지 않는다. 너무 배고프면 단호박이나 우유를 먹는다"고 식단을 공개했다.

이어 "소고기나 닭고기로 단백질을 보충하며 세 끼를 먹는다. 그래도 너무 배고플 때는 바나나를 먹는다"고 덧붙였다.

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정석원은 백지영을 바라보며 "이 사람도 살을 엄청 많이 뺐다"고 말했다. 실제로 백지영은 지난 3월보다 4.5kg을 감량했다고 밝혔다.

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필라테스를 꾸준히 하고 있다는 백지영은 "오후 4~5시에 저녁을 먹고 이후에는 아무것도 먹지 않는다"고 설명했다.

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백지영은 다이어트하게 된 이유를 묻자 "스타일리스트가 나한테 돼지라고 했다"고 털어놨다. 이에 정석원은 "스타일리스트에게 하루에 다섯 번씩 전화가 온다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

그러면서 "계속 의상 피팅하는데 예전에는 버거웠는데 지금은 널널하다. 본인도 기분 좋고 주변 사람들이 예쁘다고 살 빠졌다고 하니까 힘 나지 않냐"고 물었다.

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백지영은 고개를 끄덕이며 "안 될 수도 있지만 연말까지 2kg을 더 빼보려고 한다"고 밝혔다. 이어 "스타일리스트가 이번 콘서트에서는 나에게 꼭 스몰 사이즈를 입히고 싶다고 했다"고 전했다.