유병권, 스토킹 피해 고백 "집 안까지 들어와, 하늘이 이어준 인연이라고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 유병권이 스토킹 피해를 당했다고 고백했다.

6일 유튜브 콘텐츠 '사얼빡'에서는 '타로로 불륜을 알 수 있나요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 유병권은 스토킹 피해를 당한 적이 있다며 "그 분이 조사받는데 하늘이 이어준 인연이라 그랬다더라"라고 운을 뗐다.

Advertisement

유병권은 "팬밋업 할 때 가끔 오셨던 분인가 보다. 마스크 끼고 아예 형체가 가려져서 몰랐다. 그분이 '오늘도 즐거웠다' 하면서 DM이 한번씩 온다. 작년 겨울에 SNS에 들어갔는데 DM이 쌓여 있었다. 근데 보낸 사진이 이상했다. 자세히 봤는데 볼록거울이 내가 아는 곳 같더라. 봤더니 어느 순간부터 홍제역 근방의 볼록거울을 찍어 보내더라"라며 "'그럴 수 있겠거니' 했다. 그게 아예 '여고괴담'처럼 우리 집 앞 볼록거울까지 왔다. 거울에 우리 앞집이 비쳤다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

피해는 이뿐만이 아니었다. 유병권은 "나중엔 집까지 들어왔다. 자고 있었는데 과자 봉지 부스럭대는 소리가 났다. 자다가 눈을 떴는데 내 침대 끝에 서서 입을 막고 웃고 있었다. 내가 놀라서 쫓아갔는데 달려가더니 없어졌다"고 밝혀 경악하게 했다.

Advertisement

심지어 해당 여성은 유병권의 집에 여러 차례 드나들었다고. 유병권은 "2층에 사는 어머님이 계신다. 시간이 지난 다음에 자기가 생각해보니까 누가 거실에 앉아서 커피를 마시고 있길래 당연히 저희 엄마 지인이나 아는 사람이겠거니 했다더라. 그때 당시에 집에 가족이 아무도 없었다"며 "어머니도 계속 집이 흙이 나왔다더라. 예전에 집 치울 때 바닥에 모래가 왜 이렇게 있나 했는데 왔다 갔다 한 거였다. 그 뒤로 홈캠을 다 설치했다. 괜찮을 거 같았는데 소리 들으면 깬다"고 아직도 트라우마가 있다고 고백했다.

Advertisement

부모님의 반응에 대해 유병권은 "어머니는 난리가 났는데 아버지가 '겨울이니까 추우면 들어와서 먹을 수도 있지. 어떻게 밖에서 하루 종일 기다려. 잠깐 몸 좀 녹여야지'(했다)"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com