최태성, 거액의 스카우트 제의받았다 "계약금 어마어마, 탈모까지 와" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 최태성이 거액의 스카우트 제안을 거절했던 이유를 밝혔다.

6일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 역사 강사 최태성의 출연 예고를 공개했다.

고등학교 교사였던 최태성은 당시 대형학원에서 엄청난 스카우트 제안을 받았다고 밝혔다. 최태성은 "계약금이 제가 교직생활하면서 평생 벌 수 없는 돈이었다. 어마어마했다. 그분한테 부탁을 드렸다. 일주일만 생각할 시간을 달라했다"며 "6일째 되는 날 머리를 감는데 머리가 엄청 빠지더라. 깜짝 놀랐다. 엄청 스트레스를 받았나 보다"라고 떠올렸다.

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최태성은 "그러다 어느 한 분을 만났다. 우당 이회영 선생"이라며 "이 집안은 삼한 갑족이라 해서 정말 대단한 명망가 집안이었다. 그런데 경술국치, 나라가 망하고 일제강점기를 관통하면서 집안이 붕괴된다. 왜 그랬을까" 그분들한테 꿈이 있었더라. 배우는 사람들에게만큼은 식민지 조국으 백성을 살지 않게 하고 싶다는 꿈이 있었다. 눈물이 나면서 계약서를 찢었다"고 스카우트 제안을 거절했다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com