김지연, 정철원과 '외도·가정폭력' 공방 속 '번따' 자랑 '한 청년의 미래 구해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 인플루언서 김지연이 '번따(번호 따기)'를 당했다고 밝혔다.

김지연은 7일 "기차타러 가는데 젊은 학생? 청년?이 오더니 자기는 원래 15분 뒤 기차인데 너무 예쁘셔서 어쩌고 저쩌고(못 들음) 출산하고 귀도 잘 안 들려서 네? 네? 이러다가 나이만 먼저 알 수 있냐는 말이 들려서 나이 많다니까 자기도 많대 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ '그래도 20대시잖아요' 하길래 '아니에요. 얼른 기차 타러 가세요'라고 찐 엄마 마음으로 답했고 그렇게 한 청년의 미래를 구했다. 이모가 나쁜 이모였으면 너 큰일났다"고 밝혀 눈길을 모았다.

'러브캐처' 출신 인플루언서 김지연은 현재 야구선수 정철원과 이혼 소송 중이다. 김지연은 지난 2월 정철원의 외도, 가정폭력 등을 주장해 파장이 일었다.

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이에 정철원의 법률대리를 맡은 법무법인 대련 측은 지난 6일 공식입장을 통해 가정폭력, 외도 의혹에 대해 입을 열었다. 정철원 측은 "제기된 의혹 의 사실관계와 해석에 관하여 다투고 있으며, 일방 당사자의 주장이나 일부 자료만으로 확인되지 않은 내용을 확정된 사실처럼 받아들이는 것은 경계해야 한다는 입장"이라고 밝혔다. 이어 전처 김지연에게 양육권을 주고 양육비를 지급하겠다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com