"한물간 것 같다" 김신영 푸념했는데...故 전유성 위로에 '뭉클'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김신영이 故 전유성과의 특별한 우정을 떠올린다.

오늘(7일) 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후') 779회는 대한민국 코미디의 전설 故 전유성의 1주기를 맞아 '전유성 없는 전유성' 특집으로 채워진다.

이번 특집은 KBS, MBC, SBS 방송 3사의 개그맨 후배들과 방송계에서 故 전유성과 특별한 인연을 맺은 동료들이 무대에 올라 그를 추억할 예정이다. 특히 마지막까지 웃음을 잃지 않았던 고인의 개그 철학을 이어받아 그가 떠난 빈자리를 슬픔이 아닌 웃음과 감동의 무대로 채워 나간다.

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이 가운데 MC 이찬원이 2000년대 SBS '웃음을 찾는 사람들'의 인기 코너였던 '행님아'를 김신영과 함께 준비했다. 이찬원은 "우리 신영이 일로 오니라, 우리 김신영이 오데 있노?"라며 찰진 사투리를 선보이며 무대에 등장한다. '행님아'의 트레이드 마크 개그인 김신영을 들어 올리는 장면에서는 다소 힘에 부친 듯 "우리 신영이가 많이 묵직해졌네"라며 개그맨 못지않은 천연덕스러움을 발휘하기도. 김신영 역시 "마음은 가벼워졌습니데이"라며 재치 있게 응수하며 웃음을 안긴다.

두 사람은 이날 처음 맞추는 코미디 호흡에도 환상의 케미로 무대를 장악한다는 후문. 특히 이찬원이 동생 김신영을 귀여워하며 턱을 '우쭈쭈'하는 장면과 발표를 앞두고 긴장해서 말을 더듬는 어설픈 연기까지 완벽 소화해 관객들의 뜨거운 환호를 받는다. 그런가 하면 김신영은 이찬원이 자신을 업으려 하자 "행님 팬이 여기 많다. 나도 공과 사는 구분할 줄 안다"라며 "나한테 업히라"라고 쿨하게 말하며 이찬원을 가볍게 어부바 해 객석을 웃음바다로 만든다.

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신동엽 역시 이날 MC가 아닌 공개 코미디 무대 위의 개그맨으로 열정을 과시한다. '2026 봉숭아학당'의 감초인 선생님 역할로 코너에 오른 신동엽은 '갈갈이' 박준형이 등장해 소품들을 갈기 시작하자 교탁에서 숨겨 놓은 파인애플을 건네 당황시키는 등 적재적소에서 재치를 발휘해 전성기 코미디언으로 돌아간 듯 맹활약 했다는 후문이다.

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한편 김신영은 故 전유성과의 특별한 우정도 떠올렸다. 그는 "'한 물 간 것 같다'는 푸념하자 전유성이 '한 물 가고 두 물 가면 보물이 된다'고 위로해줬다"고 전해 뭉클함을 안긴다.

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MC 신동엽을 시작으로 이찬원, 김준현, 김신영, 양희은, 권인하, 한영애, 이은결, 개그콘서트 팀, 김정렬, 이경실, 조혜련, 박준형, 졸탄(이재형&한현민&정진욱), 안영미 등 각 레전드들이 총출동하는 '불후-전유성 없는 전유성 특집'은 오늘(7일) 방송된다.

매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.