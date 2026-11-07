장재인, 하루 2시간 자다 반신마비 진단.."몸보다 정신 아픈 게 문제였다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 장재인이 반신마비 근기장이상증 진단받고 힘든 시간을 보냈다고 고백했다.

6일 유튜브 채널 '싱어송라이터 재인'에는 '성수 가서 패션 평가하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 장재인은 오랜 공백기를 가졌던 이유에 대해 "22~23세 때 정말 많이 바빴다. 일도 너무 많았고, 하루에 2시간씩 자고 행사를 5~6개씩 뛰었다"고 밝혔다.

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이어 "그렇게 생긴 스트레스들로 인해서 반신마비 근기장이상증 진단을 받았다. 그래서 기타 치는 게 좀 어려워졌다"고 털어놨다.

장재인은 "왼쪽에 항상 힘을 주고 기타를 쳤더니 힘을 많이 쓰던 상태로 왼쪽으로 (마비가) 왔다. 기타 치는 게 두려워졌다"며 "'왜 나만 이렇게 아프지?' 이 생각하니까 사람이 진짜 도는 거다"며 당시를 회상했다.

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이어 "기타 치는 사람들 보면 미웠다. 나는 기타칠 수도 없고 힘든데 왜 저렇게 기타를 잘 치지 싶었다. 진짜 피해의식의 무서운 점 같다"고 솔직하게 고백했다.

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하지만 이후 생각을 바꾸면서 조금씩 달라졌다는 장재인은 "'나는 원래 이렇게 태어났다', '이게 내 영점이다', '약간 감각이 다르고 불편한 건 이게 내 시작점이다'라고 생각했다"며 "원래 이렇게 태어났다고 생각하니까 삶이 정말 많이 달라졌다"고 말했다.

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그러면서 "사실 몸이 아픈 것보다도 정신이 아픈 게 문제였다. 이걸 회복하는 데 정말 오래 걸렸고 힘든 싸움이었다"고 털어놨다.