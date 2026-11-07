신정환, '아형' 출연 비화 "김희철에 먼저 연락해 부탁..애드리브 90% 내가 알려줘"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 신정환이 '아는 형님' 출연 비하인드를 공개했다.

6일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 'EP.16| 이선정×신정환 산전수전 다 겪은 인생토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이선정은 신정환이 운영하는 식당을 찾아 "원래 요식업을 많이 하지 않았느냐"고 물었다. 신정환은 "싱가포르에서도 팥빙수 가게를 운영했다"고 답했다.

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이선정이 "다 말아먹은 것 아니냐"고 짓궂게 묻자 신정환은 "그냥 조용히 말아먹었다"며 받아쳤다. 이어 "잘되고 있는데 그때 당시 소속사 대표님이 '네가 있을 곳은 방송'이라고 해서 와서 이렇게 됐다"며 "방송하고 몇 년 쉬고, 사과하고 몇 년 쉰다"고 자조했다.

이선정은 "내가 볼 때는 오빠는 진짜 방송을 해야 한다"며 "'아는 형님' 때도 아쉬웠던 게 오빠의 입담이 잘 안 살았다"고 말했다.

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이에 신정환은 "사연이 있다. 녹화 전날 내가 희철이한테 직접 전화했다"고 밝혔다. 그는 "'내가 오랜만에 나가는데 날 시원하게 까줄 수 있는 사람이 아무리 생각해도 너밖에 없다'면서 희철이한테 부탁했다"고 설명했다.

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이어 "'아는형님'에서 나왔던 드립들 거의 90%가 내가 먼저 (애드리브를) 알려준 거다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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신정환은 방송 복귀를 응원하는 사람이 많아지지 않았느냐는 질문에는 "많은데 댓글에만 있다"며 "시간이 되면 MBC 게시판에 가서 한 줄만 써달라"고 너스레를 떨었다.

이선정은 "솔직히 내 개인적인 의견은 '라디오스타'는 오빠가 나올 때가 제일 재밌었다"고 말했다.

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그러자 신정환은 방송사 게시판에 직접 댓글을 남긴 적이 있다고 고백했다. 그는 "7~8년 전쯤 MBC 게시판에 들어갔더니 '신정환 불러라. 나올 때 되지 않았느냐'는 글이 있어서 '그러게요'라고 댓글을 달았다"며 "그런데 누가 봐도 내가 아니면 우리 가족이 쓴 댓글 같았다"고 고백해 웃음을 자아냈다.