백지영, 코 성형 부작용에 결국 재수술...♥정석원 "내년에 다시 할 것" 폭로

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[스포츠조선 조윤선 기자] 백지영이 남편 정석원의 폭로로 내년 코 재수술 계획을 공개하게 됐다.

7일 백지영의 유튜브 채널에는 '역대급 인파라는 남대문 시장에서 백지영이 쇼핑 한 번에 쓴 금액은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 백지영은 남대문에 있는 선우용여의 단골 안경원을 방문했다. 돋보기를 맞추러 갔다가 선글라스를 구경하게 된 그는 쉽게 접할 수 없었던 독특한 디자인에 마음을 빼앗겼다.

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선글라스를 고른 백지영은 "코 받침을 조금 높게 해줄 수 있느냐"고 요청했다. 이를 들은 정석원은 "그런데 자기 코 다시 할 거 아니냐"며 아내의 코 재수술 계획을 기습 공개했다.

백지영이 웃음을 터뜨리자 정석원은 "(코) 피팅을 한 번 해야 한다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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이후 백지영은 60만 원짜리 선글라스를 구매하며 코 받침을 높여달라고 다시 한번 요청했다. 그러나 정석원은 "자기 코 새로 하면 또 달라질 수 있으니까 원래대로 (코 받침을)해달라고 해라"라며 재차 수술 계획을 언급했다.

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이에 백지영은 "그 정도는 괜찮다"며 웃어넘겼다.

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앞서 백지영은 지난 2월 유튜브 영상을 통해 코 재수술에 대한 의지를 드러낸 바 있다. 당시 정석원은 "아내가 코를 다시 하고 싶어 한다"며 백지영과 함께 성형외과를 찾았다.

의사는 "항상 방송을 보면서 코가 점점 올라가는 것 같아 안타까웠다"고 말했다. 백지영이 재수술 가능 여부를 묻자 의사는 "할 수 있다"고 답했다.

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백지영은 "코가 올라가면서 콧구멍 모양도 변했다"고 토로했고, 의사는 "지금도 형태는 그대로 있는데 전체적으로 살짝 올라간 것"이라고 설명했다.

정석원은 아내의 코 재수술을 위해 자신의 귀 연골까지 기꺼이 내주겠다는 뜻을 밝혔다. 그러나 의사가 "아직 다른 사람의 연골로 하는 경우는 없다"고 하자 백지영은 "우리 실험하지 말자. 나도 아직 연골이 튼튼하다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.