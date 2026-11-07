이나연, 남희두와 결별설 후 달라진 얼굴 "만나는 사람마다 지금이 낫다고"

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[스포츠조선 이우주 기자] '환승연애2' 이나연이 달라진 얼굴 비법을 공개했다.

이나연의 유튜브 채널에서는 6일 '얼굴에 뭐했냐고요? 진짜 예뻐지는 방법 풉니다..♥'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이나연은 "오늘은 제가 분위기가 달라진 이유, 예뻐진 이유, 요즘 제 추구미에 대해 얘기해보겠다"며 "사실 이런걸 얘기할 생각을 못했다. 제가 그렇게 많이 달라진 걸 몰랐는데 최근 한 달간 '분위기가 달라졌다'. '너무 예뻐졌다'. '뭐했냐', '성숙해졌다'는 얘기를 많이 들었다 만나는 사람마다 모두에게 들었다. 결론적으로 지금이 낫다 하니 어떻게 했는지 공유해보려 한다"고 밝혔다.

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이나연은 "최근 저의 추구미는 성숙한 어른 여자인 거 같다. 나이가 30대가 되면서 j는 원래 엄청 귀엽고 밝은 사람이었다. 문득 그런 모습이 부끄러워지더라. 귀여운 모습이 보일 때 부끄러웠다 .어른이면 어른답게 살자는 마인드로 저를 변화시켜왔다. 그렇게 제 이미지를 마음 속에 만들고 살아오다 보니까 변한 거 같다"고 밝혔다.

가장 달라진 비법은 흑발로 변한 헤어스타일이라고. 이나연은 "이렇게 드라마틱할 줄 몰랐고 이렇게 예쁠 줄도 몰랐다. 다들 흑발이 훨씬 낫다 하면서 흑발하니까 달라졌다더라. 제가 봐도 흑발을 한 순간부터 예쁘다는 얘기를 많이 들었고 그때부터 달라졌다는 얘기를 많이 들었다"고 밝혔다.

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시술에 대해서는 "얼굴은 늘 똑같이 관리한다. 올해도 똑같이 레이저하고 작년에도 재작년에도 그랬다. 관리법은 똑같은데 왜 계속 달라지냐면 관리가 누적된다고 생각한다. 제 얼굴형의 단점과 보완하는 법을 알고 그 보완법에 맞는 시술을 계속 하다 보니 단점이 보완되는 거 같다"고 밝혔다.

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한편, JTBC 골프아나운서 이나연은 2022년 tvN '환승연애2'에 남희두와 함께 출연했다. 출연 이후 재결합하며 열애를 이어온 두 사람은 최근 결별설이 불거졌지만, 이에 대해 아무런 입장을 밝히지 않았다.

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wjlee@sportschosun.com