백진경, 출산 앞두고 무슨 일…의미심장 글 "짤만 보고 비난하는 문화 속상"

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[스포츠조선 이우주 기자] '명예영국인' 백진경이 콘텐츠 소비 문화에 대한 아쉬움을 드러냈다.

백진경은 7일 "친구들아 재미, 효율, 맥락을 위해 재가공된 콘텐츠를 똑똑하게 소비합시다"라고 당부했다.

백진경은 "한 에피소드가 카메라에 담기는 약 3시간 동안의 모든 대화, 의도 그리고 맥락이 고작 30분 안에 꽉꽉 담기겠나요"라며 "요즘 영상과 짤만 소비하고 비난하는 문화가 속상해요"라고 토로했다.

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백진경의 글은 일부 장면이나 짧은 영상이 원래의 맥락과 다르게 받아들여지고 이를 근거로 출연자나 당사자를 향한 비난이 이어지는 현상에 안타까움을 표한 것으로 풀이된다.

실제로 최근 유튜브와 SNS를 중심으로 짧은 영상과 이른바 '짤' 콘텐츠가 빠르게 확산하면서 방송이나 영상의 일부 장면만 접하는 경우가 늘고 있다. 긴 분량의 콘텐츠를 짧게 압축한 영상은 시청자들의 접근성을 높이고 흥미를 유발한다는 장점이 있지만 전체 흐름을 파악하기 어렵다는 한계도 있다.

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그럼에도 온라인에서는 일부 장면이 빠르게 확산하면서 해당 장면만을 근거로 출연자를 평가하거나 비난하는 반응이 이어지기도 한다. 백진경의 이번 글은 이 같은 콘텐츠 소비 방식에 대한 문제의식을 드러낸 것으로 보인다.

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한편, 명예영국인 백진경은 2023년 영국 출신 배우 로한과 결혼, 유튜브 채널을 통해 팬들과 만나고 있다. 오는 12월 딸 출산을 앞두고 있다.

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wjlee@sportschosun.com