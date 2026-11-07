더보이즈 에릭, 오늘(7일) 첫 개인 사진전 개최.."더비 향한 마음 담았다"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 더보이즈 에릭이 첫 개인 사진전을 개최, 새로운 모습을 선보인다.

에릭이 오늘(7일)부터 13일까지 서울 용산구 한남동 CCCS 한남(CCCS 2층)에서 첫 개인 사진전 'Baby Pink Letter Exhibition'(베이비 핑크 레터 익스히비션)을 개최한다.

이번 전시는 에릭이 솔로 아티스트로서 팬덤 더비(THE B)를 위해 마련한 첫 공식 전시다. 'ERIC is Energy', 'Feel the Energy'라는 슬로건 아래 무대와는 또 다른 자신만의 밝은 에너지와 감각을 사진 속에 담아냈다.

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전시 공간에서는 에릭의 진솔한 시선과 일상, 팬들을 향한 애정을 엿볼 수 있는 다양한 사진을 선보인다. 앞서 공개된 포스터 5종과 인터뷰 영상에 이어 현장을 찾은 팬들에게 에릭만의 따뜻한 감성을 고스란히 전할 예정이다.

더보이즈 막내 멤버인 에릭은 데뷔 당시부터 뛰어난 춤 실력과 무대 매너로 주목받았다. 팀 앨범의 랩 메이킹과 작사 작업에 꾸준히 참여해 음악적 역량을 쌓았으며, 라디오 DJ 진행을 통해 '2025 MBC 방송연예대상' 라디오 부문 신인상을 받았다.

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최근 그리드엔터테인먼트와 전속계약을 맺은 에릭은 파리 패션위크 참석과 중화권 3개 도시 팬미팅을 성공적으로 마쳤다. 특히 이번 사진전과 팬미팅을 잇는 프로젝트 '더비 페스타'(The Baby Pink Code: THE B Festa by ERIC)를 통해 솔로 아티스트로서 활동 폭을 넓혀가고 있다.

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한편 에릭은 사진전을 마치고 오는 14일 서울 노원구 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 2026 국내 첫 단독 팬미팅 '꽃보다 손영재'를 열고 팬들과 만남을 이어간다.

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joyjoy90@sportschosun.com