"조세호 복귀는 시기상조"…사과 앞세운 컴백에도 10명 중 8명은 '아직'

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 조세호가 새 유튜브 채널을 열고 활동 재개에 나섰지만, 복귀 시점을 두고는 조심스러운 반응이 이어지고 있다.

한 포털사이트에서 진행 중인 온라인 투표에서는 참여자 10명 중 8명가량이 '시기상조'를 선택했다.

7일 기준 '조세호, 고정 예능 하차→유튜브로 복귀…어떻게 생각하세요?'라는 주제로 진행 중인 투표에는 모두 245명이 참여했다. '시기상조'를 선택한 응답자는 189명으로 77%를 차지했다. '응원해'를 고른 응답자는 56명, 23%였다. 투표는 오는 12월 4일까지 진행된다.

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다만 참여 인원이 많지 않은 온라인 투표인 만큼 결과를 전체 대중의 여론으로 단정하기는 어렵다.

조세호는 지난 5일 새 유튜브 채널 '모르는데 어떻게 가요'에 '마흔다섯 조세호의 고백'이라는 영상을 공개했다.

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과거 '프로불참러'라는 별명에서 벗어나, 초대받는 곳이라면 어디든 찾아가는 '프로참석러'가 되겠다는 새 콘텐츠 방향도 소개했다.

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그는 영상에서 지난해 불거진 논란을 언급하며 "그동안 걸어왔던 시간들을 많이 돌아봤다. 반성도 했다"고 말했다.

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이어 당시 실망하거나 불편함을 느낀 이들에게 사과하고, 앞으로 주변 관계에서 더욱 책임감 있고 신중하게 행동하겠다고 밝혔다.

조세호는 지난해 조직폭력배와의 친분 의혹에 휩싸인 바 있다.

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당시 소속사는 단순한 지인 관계일 뿐 금품을 주고받은 사실은 없다고 해명했으며, 조세호도 제기된 의혹이 사실이 아니라고 밝혔다.

논란 이후 고정 예능에서 하차한 그는 새 유튜브 채널을 통해 대중과 다시 소통을 시작했다.

사과와 함께 새 출발을 알린 조세호가 앞으로 어떤 평가를 받을지 관심이 모인다. 온라인 투표 결과는 남은 기간 동안 달라질 수 있다.

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narusi@sportschosun.com