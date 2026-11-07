최우식, ‘기내 갑질 루머’ 부인했는데…난데없는 ‘캐나다 국적’ 악플 테러까지

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최우식 측이 '기내 갑질' 의혹을 허위 사실이라고 부인하고 법적 대응을 예고한 가운데, 온라인에서는 의혹과 무관한 국적을 겨냥한 악성 댓글까지 이어졌다.

소속사 페이블 컴퍼니는 지난 6일 공식 입장을 내고 최근 스레드를 중심으로 최우식과 관련한 허위 사실이 유포되고 있다고 밝혔다.

소속사는 관련 게시물과 유포 경로를 살펴보고 자료를 수집 중이라며, 허위 사실을 작성·유포하거나 재생산·확산하는 행위에 법적 조치를 취할 예정이라고 했다.

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앞서 자신을 승무원이라고 밝힌 한 누리꾼은 온라인에 최우식의 기내 태도를 문제 삼는 글을 올렸다.

작성자는 최우식에게 인사를 건네고 메뉴 주문을 받으려 하자, 그가 옆에 있던 매니저에게 짜증을 냈다고 주장했다.

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해당 내용은 온라인상에서 퍼졌지만 사실관계는 확인되지 않았다. 최우식 측은 이를 허위 사실이라고 밝혔다.

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의혹의 진위를 둘러싼 논쟁이 이어지는 가운데, 일부 누리꾼은 최우식의 국적과 병역 문제까지 거론하며 비난했다.

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최우식은 어린 시절 캐나다로 이민해 성장했으며, 과거 방송에서 자신이 캐나다 국적이라고 밝힌 바 있다.

온라인에는 "한국인이 아닌 게 의외"라는 반응부터 병역 문제를 비난하는 댓글까지 등장했다. 기내 의혹과 직접 관련이 없는 국적과 병역을 문제 삼는 반응으로 논란이 번진 것이다.

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최우식 측이 허위 사실 유포에 대한 법적 대응을 예고한 가운데, 확인되지 않은 의혹의 확산에 이어 국적을 겨냥한 비난까지 이어지며 온라인 반응을 둘러싼 논란도 커지고 있다.

narusi@sportschosun.com