'박수홍♥' 김다예, 딸 800만원 신발→140만원 패딩 공개..또 돈자랑 구설

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 딸의 고가 아이템을 잇달아 공개하며 또다시 '돈 자랑' 논란에 휩싸였다.

김다예는 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 재이 양이 핑크색 패딩을 입은 사진을 게재했다. 패딩 브랜드는 140만원대 제품으로 알려졌으며, 현재 이 사진은 삭제된 상태다.

김다예는 앞서도 "슈스-슈즈 스타. 슈즈만 800만 원. 부럽다 재이야"라는 글과 재이 양의 신발로 빼곡히 채워진 신발장 사진을 공개한 바 있다.

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또 "1세부터 세금 내는 애국자"라는 글을 통해 재이 양이 광고를 여러 개를 찍어 종합소득세 신고 대상이 됐다고 알렸다. 재이 양은 생후 3개월 만에 광고를 17개 이상 촬영한 것으로 알려졌다. 이 외에도 재이 양의 새 광고 모델 계약을 축하하는 글을 올리는 등 딸의 광고 활동과 관련한 소식을 꾸준히 전해왔다.

그런 가운데 박수홍 부부는 지난 8월 괌으로 향하는 비행기에서 재이 양의 울음으로 하차 의사를 밝혔다가 번복하면서 출발이 1시간 지연됐다는 주장이 나와 민폐 논란에 휩싸이기도 했다. 당시 박수홍은 "많은 분의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고 항공사 관계자분들께도 피해를 드렸다"라며 고개를 숙였다.

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이처럼 딸의 고가 아이템 공개와 논란이 이어지자 누리꾼들의 불편한 시선도 쏟아졌다. 누리꾼들은 "점점 비호감 부부가 된다", "유난이다", "SNS 그만하고 조용히 살길" 등의 반응을 보였다.

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한편 박수홍은 지난 2021년 23세 연하 김다예와 결혼했으며 슬하에 딸 재이 양을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com