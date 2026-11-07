"전문팀 아니면 연락 마"…MC몽, 집 공개하더니 '유튜브 제작진 공개 모집'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 MC몽이 자신의 일상을 공개할 유튜브 콘텐츠 제작팀을 공개 모집했다.

MC몽은 7일 SNS에 "저의 일상을 100% 공유할 유일무이한 유튜브 팀을 찾고 있습니다"라는 글을 올렸다. 반려견과 집 일부가 담긴 사진도 함께 공개했다.

그는 "편집과 기획에 뛰어난 천재를 만나고 싶다"며 "전문 팀 아니면 연락 주지 말라"고 구인 조건을 밝혔다.

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이어 자신을 '악마의 재능'이라고 표현하며 유튜브를 통해 재능을 보여주겠다는 의지를 드러냈다.

MC몽은 최근 음악 활동에도 다시 나섰다. 지난 8월에는 약 4년 만에 단독 콘서트를 열었고, 같은 달 신곡 '젊은날'을 발표했다. 2021년 정규 앨범 이후 약 5년 만에 선보인 신곡이다.

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지난달에는 틱톡 라이브 방송을 당분간 중단하고, 유튜브 라이브를 통해 새로운 방송을 선보이겠다는 계획도 밝혔다. 오는 11월에는 여러 지역에서 무료 공연을 열겠다고 예고한 바 있다.

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음악과 라이브 방송에 이어 자신의 일상을 담은 유튜브 콘텐츠까지 준비하는 MC몽이 어떤 팀과 함께 새로운 채널을 꾸려갈지 관심이 모인다.

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narusi@sportschosun.com