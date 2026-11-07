슬리피 장모, '문신 범벅' 사위에 경악.."기겁해, 마음에 안 들었다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 슬리피 장모가 사위의 첫인상에 대해 솔직하게 털어놨다.

5일 '슬리피 맞아요' 유튜브 채널에는 '육아할 땐 장세권이 최고인 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

슬리피는 아내가 여행을 떠난 사이, 부산에 사는 장모가 육아를 돕기 위해 집을 찾았다고 밝혔다. 슬리피는 장모와의 관계를 묻자 "지금은 그래도 친하다. 옛날에 계속 못생겼다고 하셨다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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슬리피는 장모 앞에서 누운 채 목 마사지를 받으며 편안한 모습을 보였고, 장모와 스스럼없이 대화도 나눴다. 장모는 결혼 이야기가 나오자 "8살 차이가 크게 느껴져서 삼촌하고 결혼하나 싶었다"라고 말했다.

슬리피는 곧바로 "제 문신을 처음 봤을 때 어떠셨나"라고 물었고 장모는 "처음에 기겁했다. 그 자체가 싫었다. 문신이 너무 흔해져서 지금은 괜찮은데 처음엔 문신도 있고 8살 많고 이걸 어째..."라며 난감했던 심경을 털어놨다. 또 슬리피는 "제가 처음에는 맘에 안 들었던 거죠?"라며 궁금해했고, 장모는 "김서방이 마음에 안 든 게 아니라 딸과 김서방 둘 다 마음에 안 들었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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슬리피가 "옛날에는 못 생겼다고 하셨다"라며 서운함을 드러내자 장모는 "그건 오해"라고 해명하기도. 또 장모는 "지금은 만족하시나"라는 슬리피의 질문에 고개를 끄덕였다.

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한편 슬리피는 지난 2022년 8세 연하 비연예인 여성과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com