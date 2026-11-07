"18살로 보인다고" 44세 송혜교, 이런 폭소 처음..본인 자랑에 웃참 실패

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 송혜교가 자신의 이야기를 하던 중 웃음 참기에 실패, 보는 이들까지 유쾌하게 만들었다.

7일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '124번째 계모임 참석자｜11/14(토) 오전 9시 공개'라는 제목의 예고 영상이 공개됐다.

이번 회차에는 넷플릭스 드라마 '천천히 강렬하게'로 호흡한 송혜교와 공유가 출연했다. 공유는 "성격이 급하냐"라는 유재석의 질문에 "그렇게 급하지 않다"라고 말했다. 반면 송혜교는 "그렇게 느긋하지도 않은 것 같다"라며 곧바로 공유의 말에 반박해 웃음을 안겼다. 공유는 "나 급해?"라며 웃었고 유재석은 "케미가 좋네"라고 반응했다.

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데뷔 이야기가 나오자 송혜교는 교복선발대회를 통해 연예계에 발을 디뎠다고 밝혔다. 공유는 "교복은 지금 입어도 예쁘다"라고 말했는데, 송혜교는 곧바로 웃음을 터트리더니 "저 작다고 그러는 거다. 현장에서도 매일 긁는다"라고 밝혔다. 이어 "너무 심심해서 '와인 한 병 사서 한잔 해야겠다'라고 말하면 '18살인 것 같아서 못 팔겠다'라고 하더라"라고 말한 후 폭소했다. 송혜교는 손으로 얼굴을 가린 채 호탕하게 웃어 보는 이들까지 웃게 했다.

한편 '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 이야기를 다룬다. 오는 12월 11일 공개된다.

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joyjoy90@sportschosun.com