“진짜 나올 줄 몰랐다” 유재석도 안 믿은 이소라 등판, 거미와 첫 만남에 기립박수

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이소라가 '놀면 뭐하니?'에 등장해 거미와 처음으로 호흡을 맞췄다.

두 사람의 라이브 무대가 끝나자 출연자들은 기립박수로 화답했고, 유재석은 이소라의 출연을 예심 때부터 믿기 어려웠다고 털어놨다.

7일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 MBC 서울가요제' 예선 합격자 18인의 정체가 공개됐다.

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이날 신효범의 '난 널 사랑해'를 부른 '쥬라기 공원', '우리들의 천국', '사춘기'는 각각 거미, 이소라, 정승환이었다. 예비군 훈련으로 자리를 비운 정승환은 녹음으로 무대에 함께했다.

거미와 이소라는 라이브로 아름다운 화음을 들려줬다. 무대가 끝나자 참가자들은 자리에서 일어나 박수를 보냈다.

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허경환은 "이 무대를 코앞에서 보다니"라며 감격했고, 유재석과 정은지도 두 사람의 무대에 "진짜 못 보는 무대"라고 감탄했다.

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이소라는 거미와 이번에 처음 만났다고 밝혔다. 그는 "거미와 무대한 적이 한 번도 없다. 얼굴도 오늘 처음 봤다. TV에서만 봤다"며 "둘 다 어디를 많이 나가는 편이 아니었던 것 같다"고 말했다.

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하하가 두 사람의 만남에 "영광이다"라고 하자 이소라는 "가만히 있어. 그런 얘기 하지 마라. 가수가 노래하러 무대에 나왔는데 뭐가 영광이냐. 그냥 하는 거다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

유재석은 이소라의 출연 자체가 놀라웠다고 했다.

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그는 "가요제에 함께해주셔서 감사하다. 귀로 들리는 건 이소라 씨인데 실제로 나오실까 하고 믿지 못했다"고 말했다.

이소라는 출연을 결심한 이유에 대해 "2026년에는 새로운 걸 해보고 싶었다. 예능은 이런 식으로 한 번도 해본 적이 없다"며 "유재석 씨가 하시니까 편하게 잘해주실 것 같았다. 그래서 일단 나왔는데 너무 떨린다"고 밝혔다.

이어 "떨리니까 노래가 목에서 다 안 나온다"며 리허설 때 거미를 붙잡고 있었다고 전했다.

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narusi@sportschosun.com