'학폭 부인' 차예련, SNS 프사는 지우더니…'공구'는 슬그머니 재개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 차예련이 학교폭력 의혹에 대해 강경한 법적 대응 방침을 밝힌 가운데, 사생활 논란의 소용돌이 속에서도 소셜미디어(SNS)를 통한 상업 활동 통로는 분주하게 움직이고 있어 이목이 쏠린다.

지난 6일 차예련의 개인 SNS 계정에서는 프로필 사진이 사라지고 기존 업로드 게시물 수가 줄어드는 등 뚜렷한 화면 변화가 포착됐다.

어떤 게시물이 선별적으로 비공개 또는 삭제 처리됐는지 구체적인 이유는 밝혀지지 않았으며, 차예련 측 역시 계정 외형 변화와 관련해 별도의 설명을 내놓지 않았다.

Advertisement

주목할 점은 프로필 영역의 외형 정리가 이뤄진 직후, 메인 소개글에 연결된 온라인 공동구매 판매 링크가 다시 정상 작동하기 시작했다는 사실이다.

앞서 차예련은 개인 SNS와 유튜브 플랫폼을 무대로 살림 및 레시피 콘텐츠를 꾸준히 공개하며 김치찜, 조리용 앞치마 등 관련 제품의 공동구매를 지속해 왔다.

Advertisement

해당 판매 페이지는 지난 4일 오후부터 "페이지를 찾을 수 없다"는 에러 문구와 함께 한동안 접속이 차단됐으나, 5일 오후를 기점으로 접속 장애가 해소되며 다시 정상적인 상품 주문 페이지로 연결되기 시작했다.

Advertisement

의혹 제기 직후 프로필 사진과 게시물 흔적은 지워졌지만, 커머스 창구는 하루 만에 슬그머니 재가동된 셈이다.

Advertisement

이번 온라인상의 계정 정비는 차예련을 둘러싼 학폭 의혹 파문과 맞물려 더욱 예리한 시선을 받고 있다.

지난달 29일 온라인 커뮤니티에는 1985년생 여배우로부터 중학교 시절 폭언과 폭행 등 괴롭힘을 당했다는 폭로성 글이 올라왔고, 인적 사항을 바탕으로 차예련이 의혹의 당사자로 지목됐다.

Advertisement

이에 소속사 HB엔터테인먼트는 "명백한 사실무근"이라며 즉각 반박했다. 최초 게시물은 정보통신망법에 따른 임시조치로 접근이 차단됐으나, 이후에도 미용실·골프장·식당 등 과거 근무자라 주장하는 누리꾼들의 태도 지적 글과 신인 시절 피아노 강사의 미담 등이 엇갈리며 진실 공방은 격화됐다.

소속사 측은 지난 4일 재차 입장문을 내고 "익명 뒤에 숨은 무분별한 허위 주장과 배우 가족을 향한 도를 넘은 인신공격을 엄중히 보고 있다"며 선처 없는 법적 조치를 경고했다.

유튜브 채널 제작진 역시 악플 방지를 위해 일부 영상과 댓글창을 닫았다고 알렸다.

Advertisement

그러나 유튜브 측이 댓글창을 걸어 잠그고 당첨자 공지만을 띄우는 사이, 차예련의 SNS 또한 프로필 사진은 내린 채 공구 링크만 정상화되는 등 엇갈린 행보가 이어지며 온라인 커뮤니티의 설전은 당분간 이어질 전망이다.

narusi@sportschosun.com