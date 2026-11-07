32기 영수 '몰카 논란' 사과 4일 만…국화, SNS 의미심장 메시지 "신뢰"

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[스포츠조선 김준석 기자] '나솔사계' 출연자 국화(본명 정민현)가 32기 영수(본명 최정현)의 동의 없는 촬영 논란 이후 '신뢰'를 강조하는 글을 올렸다. 영수가 사과한 지 나흘 만이다.

국화는 7일 자신의 SNS에 "사랑은 눈으로 보는 것이 아니라 마음으로 보는 것이며, 그 마음의 눈을 유지하게 해주는 힘은 오직 '신뢰'뿐이다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

'신뢰', '결혼식', '하객룩' 등의 해시태그도 덧붙였다.

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사진 속 국화는 검은색 의상을 입고 결혼식에 참석했다. 야외 행사장에서 환하게 웃거나 거울 앞에서 셀카를 찍으며 단아한 분위기를 뽐냈다.

게시물은 최근 32기 영수와 불거진 동의 없는 촬영 논란 이후 공개돼 눈길을 끌었다.

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앞서 지난 2일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'에서는 영수가 가상 아내인 국화의 동의를 구하지 않고 개인 카메라를 설치해 일상을 촬영한 사실이 드러났다.

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촬영 사실을 알게 된 국화는 "찍을 거면 얘기를 해줬어야 한다"며 불쾌감을 나타냈다. 영수는 사과하면서도 "되게 민감하시네요?"라고 말해 시청자들의 비판을 받았다.

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국화는 촬영 영상의 삭제를 요구했고, 영수는 영상을 삭제한 뒤 메모리카드를 국화에게 건넸다.

논란이 이어지자 영수는 지난 3일 SNS에 "먼저 민현 님께 진심으로 사과드린다"며 "상대방의 동의부터 구했어야 한다는 당연한 배려를 놓친 것은 변명의 여지가 없는 저의 잘못"이라고 사과했다.

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국화는 지난 4일 자신을 걱정하는 이들에게 감사 인사를 전하기도 했다. SBS Plus·ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연해 얼굴을 알린 국화는 현재 '계약결혼'에 출연 중이다.

narusi@sportschosun.com