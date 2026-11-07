김현철 "유재석 결혼식 축의금 50만원 냈지만 혜택 無, 일부 환불 원해" ('아형')

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 겸 지휘자 김현철이 축의금 일화로 웃음을 자아냈다.

7일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 김현철, 가수 겸 미용사 이지현, 코미디언 김영희가 출연했다.

김현철은 강호동과 1970년생 동갑내기 친구라면서도 "많이 불편하다"라고 말했다. 두 사람이 함께 방송한 경험이 많지 않다고.

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이어 20년 전 강호동 결혼식 이야기를 꺼냈다. 김현철은 "당시 경조사가 많아 선을 정했다. 친한 PD는 10만원, 메인 작가는 5만원, 다른 친한 작가는 3만원으로 정했다. 호동 씨가 결혼을 하길래 잘 보여야 겠다고 생각해서 엄청난 돈, 15만원을 냈다"라고 말했다.

이어 "20만원은 부담스럽고 15만원은 할만하더라"라고 덧붙였지만 비슷한 시기 결혼한 유재석에게는 50만원을 냈다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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김현철은 강호동이 서운해하는 듯한 반응을 보이자, "유재석이 프로그램 많이 할 시기라 잘 보이려고 했다. 강호동은 어려워서 그랬다"라고 해명했다. 또 "(유재석에게) 50만원을 냈지만 누린 혜택 없어 30만원은 환불해주길 하는 마음이다. 웃기려고 하는 말이 아니다"라고 말해 웃음바다로 만들었다. 그러면서도 자신의 결혼식 때 유재석이 축의금을 몇 배로 냈다면서 고마움도 전했다.

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joyjoy90@sportschosun.com