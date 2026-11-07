"내가 알던 바비인형 맞아?"…한채영, '성형설·필터 논란' 속 또 달라진 얼굴

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[스포츠조선 김준석 기자] '원조 바비인형' 배우 한채영이 또 한 번 사뭇 달라진 분위기의 근황을 공개해 온라인을 뜨겁게 달구고 있다.

한채영은 7일 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 "Paradise"라는 짧은 글과 함께 이국적인 풍경이 돋보이는 휴양지에서 휴식을 취하고 있는 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 한채영은 야자수가 늘어선 따뜻한 남국을 배경으로 여유를 만끽하고 있다.

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입동을 맞아 기온이 급격히 떨어진 국내와 달리, 가벼운 블랙 도트 패턴 셔츠에 긴 생머리를 늘어뜨린 채 환한 미소를 지어 보였다. 여전히 작은 얼굴과 뚜렷한 이목구비, 특유의 우아한 분위기가 시선을 사로잡는다.

그러나 사진이 공개된 직후 누리꾼들의 시선은 그의 '얼굴'로 쏠렸다. 대중에게 익숙했던 과거 특유의 시원시원한 마스크와는 다소 거리가 있는, 어딘가 어색하고 낯선 인상을 풍겼기 때문이다.

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한채영의 외모를 둘러싼 잡음은 이번이 처음이 아니다.

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지난 5월 첫 틱톡 라이브 방송 당시에도 짙은 메이크업과 달라진 눈매 등으로 인해 한차례 성형설이 불거진 바 있다.

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이어 지난 3일 게시물을 비롯해 최근 SNS에 사진이 올라올 때마다 "내가 알던 바비인형이 맞냐?", "보정을 과하게 한 것 아니냐", "영상 속 모습은 그대로인데 유독 사진만 보면 다른 사람 같다"는 등 과도한 카메라 필터 사용 및 성형 의혹이 꼬리를 물었다.

일각에서는 급격한 외모 변화에 건강이상설까지 제기되기도 했다.

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이 같은 논란 속에서도 한채영은 별도의 해명 없이 묵묵부답을 유지해 왔다.

이번 휴양지 사진 역시 의혹을 의식하지 않은 채 당당하게 공개했으나, 또다시 필터와 성형설이 재점화되며 팬들의 안타까움과 궁금증을 동시에 낳고 있다.

일각에서는 시술이나 성형이 아닌 촬영 각도와 과한 보정 어플의 영향일 것이라는 추측도 힘을 얻고 있다.

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한편 1980년생인 한채영은 2000년 영화 '찍히면 죽는다'로 데뷔해 독보적인 서구적 체형과 미모로 '바비인형'이라는 수식어를 얻으며 큰 사랑을 받았다.

2007년 4세 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 2013년생 아들을 두고 있으며, 최근 MBN '무명전설' 출연 및 개인 유튜브 채널 '밥이인형 한채영'을 통해 팬들과 활발히 소통을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com