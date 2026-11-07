'이혼 2번' 이지현, 미용사 시험 8번 만에 합격.."계속 버텨, 많이 울었다" ('아형')

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 눈물겨운 미용사 도전기를 전했다.

7일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 개그맨 겸 지휘자 김현철, 가수 겸 미용사 이지현, 코미디언 김영희가 출연했다.

이지현은 현재 헤어샵에서 디자이너 겸 마케팅 원장으로 근무 중이라고 밝혔다. 그는 "출근하자마자 고객님들 머리하고 응대하면 너무 바쁘다. 9시부터 6시까지 시간이 금방 지나간다. 퇴근을 한 후에는 또 집으로 출근한다"라며 바쁜 근황을 전했다.

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이어 "집이 엉망이다. 다 치우고 저녁을 또 준비한다. 아들이 많이 먹는데 왜 이렇게 먹나 미치겠다. (먹을 걸) 안 주면 배고프다고 서럽게 운다"라고 덧붙였다.

그런가 하면 그는 미용사에 도전한 이유를 묻자 "내가 싱글맘인데 언제까지 방송을 할 수 있다는 기약이 없다. 혼자 아이 둘을 키울 수 없겠더라. 그래서 지인과 얘기하다가 도전하게 됐다"라고 말했다. 이어 "국가고시 실기 시험을 칠전팔기했다. 정말 많이 울었다. 포기하지 않았다. 포기하면 모든 게 끝날 것 같았다. 계속 버텼더니 8번째 시험에서 합격했다"라고 떠올렸다.

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한편 이지현은 2번의 이혼 후 홀로 두 자녀를 키우고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com