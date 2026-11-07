'뺑소니 사망' 진쓰레블, 생전 편집한 마지막 영상 공개→눈물바다.."마음이 저려"

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[스포츠조선 이게은기자] 볼리비아에서 뺑소니 사고로 사망한 여행 유튜버 진쓰레블(본명 조진우)의 마지막 영상이 공개돼 먹먹함을 안겼다.

7일 진쓰레블의 유튜브 채널 '진쓰레블 Jin's Travel'에는 '우연이 만들어주는 힐링 가득 볼리비아 자전거 입국기 【남미 자전거 여행 14】'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 그는 평소와 다름없이 자전거를 타고 여행하며 이국적인 풍경과 여정을 소개했다. 비보 이후 공개된 마지막 영상이라는 점에서 안타까움을 더했다.

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이 영상에 구독자들은 "눈물이 멈추지 않네요. 벌써 그립습니다", "영상을 보면서 위안을 많이 받았었는데 너무 슬프네요", "며칠간 너무 힘들었고 영상을 보는 내내 마음이 저립니다", "우리 모두에게 행복을 줬던 진우님. 정말 감사합니다" 등 추모의 글을 가득 남겼다.

진쓰레블은 지난 4일 오전 9시30분께 볼리비아에서 자전거를 타고 이동하던 중 화물트럭에 치여 숨졌다. 향년 33세. 현지 매체에 따르면 사고를 낸 운전자는 현장에서 달아났다가 체포됐다.

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유가족은 이후 현지로 이동했으며 볼리비아 주재 한국 대사관 등 외교당국의 조력을 받은 것으로 알려졌다.

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진쓰레블의 친형은 부고를 전하며 한국시간 기준 7일 오후 6시 15분 공개로 예약된 영상을 발견했다고 알렸다. 친형은 "편집되어 미리 만들어져 있는 영상을 확인했다. 곧 예약 업로드될 예정"이라며 "저희 진우가 한국에 무사히 최종적으로 돌아오는 남은 시간 동안에, 진우가 남기고 간 마지막 선물을 모두가 함께해 주시고, 오랫동안 사랑하는 우리 진우를 기억해 주시면 좋겠다"라고 전했다.

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한편 진쓰레블은 2020년 유튜브 채널 '진쓰레블'을 개설한 후 자전거를 타고 세계 각국을 여행하는 영상을 공유해왔다.

joyjoy90@sportschosun.com