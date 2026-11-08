'사생활 논란→복귀' 황정민, 눈에 띄게 야윈 근황.."살 더 빠졌다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황정민이 복귀를 앞두고 다소 야윈 근황을 전했다.

7일 배우 정상훈의 유튜브 채널 '정상훈 비정상훈'에는 '뮤지컬 미세스 다웃파이어 상견례장에서 생긴 일(+깜짝카메라)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

정상훈은 오는 12월 개막하는 뮤지컬 '미세스 다웃파이어' 상견례 현장에서 카메라를 켰다. 그는 "배우와 스태프가 모여서 어떤 공연을 할 건지 얘기하고 리딩 하는 시간을 갖는다. 중요한 자리"라고 말했다.

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연습실에는 수많은 배우와 스태프들이 있었다. 그런 가운데 주역 황정민도 등장해 눈길을 끌었다. 황정민은 살이 빠진 듯 눈에 띄게 갸름해진 얼굴로 시선을 모았다. 정상훈은 황정민을 보고 "살이 조금 붙으신 것 같다"라며 반가워했고, 황정민은 "아니 더 빠졌다"라고 말했다.

이어 황정민은 정상훈에게 "유튜브 한다면서? '정상훈 비정상훈' 파이팅!"이라며 정상훈을 응원했다.

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한편 황정민은 지난 7월 팬으로 알고 지냈던 40대 여성 A씨의 사생활 폭로로 논란에 휩싸인 바 있다. A씨는 황정민과 사적인 관계였다고 주장했지만 소속사 측은 이를 부인, "황정민을 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 A씨를 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 고소했다. A씨는 1심에서 벌금 600만원을 선고받았으며, A씨가 항소해 2심이 진행될 예정이다. 황정민은 개인정보 유출 등을 이유로 A씨를 추가 고소했다. A씨는 또한 이미 지난 2월 황정민을 상대로 약 2억 원 규모의 손해배상 청구 소송을 제기한 상황이다.

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황정민은 뮤지컬 '미세스 다웃파이어'를 통해 활동에 복귀하며 넷플릭스 영화 '크로스2' 공개도 앞두고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com