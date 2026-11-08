"여기 좀 봐봐"..'카페 대박→건물주' 김정화 남편, 아내 무시한 진상에 분노

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정화의 남편 유은성이 아내에게 무례하게 행동하는 일부 손님들을 향해 분노를 드러냈다.

6일 김정화의 유튜브 채널 '채널김정화'에는 '김정화 "여유 있는 카페는 망하는 거예요"｜카페 사장님의 현실'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김정화는 제작진이 "카페 창업을 준비하는 사람들에게 해주고 싶은 말이 있나"라고 묻자, "커피를 고상하게 생각하시는 것 같다. 여유로운 느낌의 직업이라고 보시는 것 같은데 그렇지 않다. 점주님들한테도 여유 있는 카페는 망한다고 말한다"라고 말했다.

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이어 "바쁘게 땀날 정도로 움직여야 잘 되는 카페다. 이상과 현실은 다르다. 더 많이 움직일수록 돈도 더 벌 수 있다. 장사가 안돼서 손님이 없으면 없어서 힘들고 많으면 바빠서 힘들다. 이런게 자영업자의 삶이 아닐까 싶다"라며 카페 운영의 현실을 전했다.

그런가 하면 유은성은 카페을 운영하며 가장 힘들었던 일에 대해 묻자 진상을 언급했다. 그는 "아내는 연예인이 카페를 운영하는 거니까 특수한 경우다. 사람들이 구경할 때가 많다. 구경하는 건 괜찮은데 안에 들어와서 '여기 좀 봐봐', '연예인이니까 여기 좀 봐봐'라고 할 때가 있다. 남편으로서 화내고 욕하고 싶다. 너무 무례하다. (그런 손님들에게) 순화해서 얘기할 때 아내에게 미안하다"라고 털어놨다. 김정화도 "무례하다"라고 씁쓸함을 드러냈다.

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한편 김정화는 지난 2013년 가수 유은성과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다. 김정화는 현재 카페 매장 13개를 운영 중이며, 카페 명의로 2023년 차이나타운 건물을 10억 5000만원에 매입해 건물주가 됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com