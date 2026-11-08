뭐만 하면 임신이래…김연아, '볼통통' 꽃받침에 또 번진 '엉뚱한 추측'

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[스포츠조선 김준석 기자] 사진 한 장 올렸을 뿐인데 또 임신설이다.

김연아가 광고 촬영 비하인드 컷 속 귀여운 비주얼 하나로 난데없는 억측의 타깃이 됐다.

김연아는 7일 자신의 소셜미디어 계정에 "COLOR of Maxim"이라는 짤막한 글과 함께 자신이 모델로 활약 중인 커피 브랜드의 촬영 현장 비하인드 컷을 게재했다.

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공개된 사진 속 김연아는 화이트 톤의 단아한 착장 차림으로 바닥에 쪼그려 앉아 있다.

특히 자신의 몸통통을 넉넉히 가릴 만큼 큼지막한 커피믹스 박스 상단에 팔을 얹고 턱을 괴는 이른바 '꽃받침 포즈'를 취해 시선을 사로잡았다.

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카메라를 향해 옅은 미소를 짓는 모습에서는 특유의 맑고 우아한 아우라와 함께 한층 포근하고 러블리한 분위기가 물씬 묻어났다.

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하지만 사진이 공개된 직후 온라인 공간에서는 엉뚱한 시선이 따라붙었다. 유독 동그랗고 사랑스럽게 오른 볼살과 쪼그려 앉은 자세, 그리고 대형 박스로 상체를 가린 듯한 앵글이 포착되자 일부 누리꾼들 사이에서 또다시 "2세 소식이 아니냐", "임신을 암시하는 포즈가 아니냐"는 식의 설익은 '임신설'이 제기된 것이다.

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실제로 김연아는 지난 2022년 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼한 이후, 사소한 의상 핏이나 체형 변화, 포즈 하나만으로도 매번 2세에 관한 과도한 관심과 추측성 시선에 휩싸여 왔다.

최근 살이 살짝 오른 듯한 모습이나 루즈한 옷차림이 포착될 때마다 꼬리표처럼 임신 의혹이 따라붙었으나, 이는 연예·스포츠 스타를 향한 네티즌들의 지나친 관심이 낳은 해프닝에 불과했다.

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이날 공개된 다른 컷에서 김연아는 박스 속 내용물을 살피며 여전히 슬림하고 완벽한 프로 모델의 자태를 뽐내며 온갖 억측을 자연스럽게 일축했다.

단순히 촬영 소품에 기댄 채 특유의 귀여운 표정을 지었을 뿐임에도 사진 한 장마다 번지는 네티즌들의 과열된 2세 추측에, 팬들은 "뭐만 하면 임신이래". "그저 사랑스러운 꽃받침일 뿐인데 과한 의미 부여다", "볼살이 조금만 올라도 임신설을 붙이는 것은 피로하다"는 반응을 보이고 있다.

narusi@sportschosun.com