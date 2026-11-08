기안84의 선 넘은 괴식?…'홍시 짬뽕 볶음밥' 대접했다 위생 논란 활활

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[스포츠조선 김준석 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 남은 도시락 반찬에 디저트 과일까지 한데 볶아낸 이색 요리를 선보였다가 누리꾼들 사이에서 뜨거운 설전을 불러일으켰다.

기안84는 지난 5일 개인 유튜브 채널 '인생84'를 통해 브이로그 형식의 일상 영상을 공개했다.

이날 그는 채널 게스트로 나설 그룹 레드벨벳 조이를 언급하며 "도시락으로 만든 볶음밥을 먹고 싶다고 해서 직접 요리를 준비해가려 한다"고 메뉴 선정 배경을 밝혔다.

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요리에 쓰인 주재료는 촬영 현장에서 가져온 잔여 도시락이었다.

기안84는 "전날 촬영장에서 버려질 위기에 놓인 미개봉 도시락 세 개가 아까워 챙겨왔다"고 소개하며 팬 위에 밥과 반찬들을 아낌없이 쏟아부었다.

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눈길을 끈 대목은 후식으로 동봉돼 있던 홍시의 등장이었다.

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기안84는 단맛을 채우기 위해 설탕 대신 과일을 넣겠다며 껍질을 벗긴 홍시를 볶음밥에 통째로 섞어 조리하는 과감한 시도를 감행했다. "먹다 남거나 방치된 도시락이 있다면 이렇게 볶아 먹는 것을 권한다"는 팁도 덧붙였다.

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완성된 결과물을 받아 든 조이는 볶음밥 속에 홍시가 들어갔다는 사실에 잠시 당황스러움을 감추지 못했으나, 맛을 본 뒤에는 "한 숟갈에 온갖 반찬을 동시에 먹는 듯해 씹을수록 맛이 다채롭고 매력적"이라며 호의적인 반응을 내놓았다.

그러나 방송이 나간 뒤 온라인 댓글창의 분위기는 극명하게 엇갈렸다.

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일부 시청자들은 "손님에게 남은 반찬을 한데 섞어 먹이는 것은 무례하다", "음식으로 장난을 치는 듯해 보기 불편하다", "청결과 위생에 더 신경을 써야 한다"며 잔반 재활용과 이질적인 조리법을 지적하고 나섰다.

반면 일각에서는 "조이가 먼저 요청했던 메뉴였고, 버려질 음식을 아끼려는 취지였다", "홍시를 천연 감미료로 떠올린 발상 자체가 기안84답고 기발하다"며 개성 넘치는 콘셉트로 받아들여야 한다는 반론도 만만치 않았다.

특히 기안84는 최근 공개된 넷플릭스 예능 '대환장 기안장2'에서 며칠간 속옷을 갈아입지 않았다는 일화가 알려지며 위생 관념을 둘러싼 입방아에 오른 바 있다.

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논란 직후 개인 채널을 통해 "생각만큼 지저분하지 않다"고 억울함을 토로했던 그였기에, 이번 '홍시 짬뽕 볶음밥'을 둘러싼 위생 논쟁 역시 한층 더 매서운 시선과 관심 속에 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com